¿Qué ha sido de la vida de Luciana, la hija de la actriz Lorena Rojas, luego de su muerte?

Mayra Rojas cuenta que desde que llegó a su familia Luciana, tras la muerte de su hermana Lorena Rojas años atrás, siempre la ha tratado como su hija y le ha dado lo mismo que a sus otros dos herederos, Ivana y Fabián, incluso la educación es igual para todos.

“Luciana es una niña como Fabián, como Ivana, que ha crecido rodeada de amor, de ilusiones. También lleva sus nalgaditas de vez en cuando, porque ni modo, tenemos que educar y la educación no es precisamente la más linda siempre; duele como papá regañar, castigar. Mi abuela decía ‘una nalgada a tiempo te quita veinte dolores de cabeza'”.

La actriz siempre ha buscado alimentar las ilusiones de sus hijos, como con la llegada de Los Reyes Magos, aunque dos de ellos ya son más grandes, pues Ivana tiene 20 años y Fabián 17, pero Luciana aún es una niña de 9 años.

“La infancia es la época más hermosa de cualquier niño… Buscas la manera en que refuerces las ilusiones de tus hijos, tarde o temprano todo cae por su propio peso. Pero guardarles esa emoción, procurarles que tenga un sueño, que se imaginen cosas. Y creo que es lo más bonito que puede tener un ser humano, su infancia, y esa es la que yo he tratado de cuidar, de forjar con mis hijos, para que el día de mañana digan ‘fui un niño feliz'”, declaró la reconocida actriz mexicana.

Mayra cuida a sus hijos hablando con ellos para concientizarlos sobre los riesgos que existen en algunos lugares, por la falta de seguridad en la Ciudad de México.

“Tampoco puedes poner a tus hijos en una esfera de cristal, la vida es la vida. Obviamente hay lugares donde no te debes de meter, hay lugares donde no debes de beber, hay lugares donde tienes que tener cuidado en la hora en que estás caminando o no.

“Tengo dos hijas, tengo un varón, y lo único que trato es de ponerlos atentos, que estén alerta, que sepan cuáles son lo que pueden ser peligros”, concluyó Mayra Rojas.

Es importante recordar que, la actriz Lorena Rojas falleció en el año 2015, debido a un cáncer de hígado, previamente había cumplido 44 años. El público hispano la recuerda por telenovelas como “El Cuerpo del Deseo”, “Pecados Ajenos”, “Como en el Cine” y “Canción de Amor”.

Sigue Leyendo más de Mayra y Lorena Rojas aquí:

· Mayra Rojas reveló que el proceso para adoptar a sus hijos fue una “pesadilla”

· La carta que Mayra Rojas nunca entregó a su hermana Lorena, te hará llorar

· Familia de Jorge Monge envía carta a familia de Lorena Rojas y a su hija