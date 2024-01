Columna de la Dra. Nancy Alvarez: Las mujeres quieren un “hombre TT”

Gracias a los días de fiestas pude ver la serie “Casa de papel, Berlín”. Se lleva a cabo en una de mis ciudades favoritas, París. El tema es el amor y el adulterio, además de los robos llenos de tecnología.

No se preocupe, no la voy a contar. Pero me encantó lo que una señora le dijo a uno de los protagonistas: “usted es un hombre TT”. Él la miró perplejo, y le preguntó qué significaba eso. Ella, con cara seductora, le dijo: “es el hombre que toda mujer de hoy desea. Ese que está pleno de testosterona y es tierno”. Por si no lo sabe, la testosterona es la responsable del deseo y de una buena respuesta sexual.

Casi todos hablamos de la sexualidad, de cómo va desapareciendo con los años y del miedo a que las erecciones vayan menguando cada vez más (cosa que aterra a los hombres, ya que, por lo general, no mandan en ese territorio). Hay muchos chistes sobre esto.

En la mujer, la baja en las hormonas (tenemos otras más, además de la testosterona) se vuelve una grave situación. El hombre se siente rechazado y la mujer cree que ya tiene otra. Esto, en muchos casos, termina en el divorcio. Pero hay soluciones modernas en la medicina regenerativa y antiedad. El uso de las hormonas bioidénticas, en las cantidades óptimas para ambos sexos, es fundamental.

1) Entendamos que el deseo es la suma de muchas cosas, más allá de la testosterona, muy relacionadas con la ternura, la intimidad, la comunicación, la relación de la pareja. Pero sí existe algo que no es psicológico. Lo produce nuestro cuerpo y es determinante en el deseo: la testosterona.

2) La testosterona, que debe ser la bioidéntica siempre, ya que es la que producimos cuando teníamos menos edad, no es química ni provoca cáncer. Las mujeres necesitan también testosterona y otras hormonas para mantener el deseo y lubricar su vagina, si quieren una mejor respuesta sexual.

3) La falta de hormonas en la mujer produce algo muy serio: la resequedad en la vagina, volviendo el coito sumamente doloroso y llevando a las menopáusicas a evitar la relación por el dolor. Si esto no se sabe o no se habla, el final de la relación está al doblar de la esquina.

Recuerde que la mujer llega al sexo a través del afecto y los hombres llegan al afecto a través del sexo. Sí, necesitamos un hombre TT, que tenga su testosterona funcionando y sea tierno. Pero tenemos que educarlo en relación con la ternura. Sí se puede.

