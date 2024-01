José Mourinho sobre su desempeño en la Roma: “La gente piensa que soy Harry Potter”

El portugués José Mourinho salió a responder las críticas sobre su desempeño al mando de la Roma comparándose con el personaje de libros y películas Harry Potter, reconociendo que dirigir a la Loba genera expectativas elevadas debido a su exitosa carrera como entrenador.

“Es la Roma, es la afición más increíble que he visto en mi vida. Pero la gente piensa que su entrenador es José ‘Harry Potter’ Mourinho, no José Mourinho Félix y se levanta inmediatamente en el nivel de exigencia, de expectativas”, mencionó el DT portugués previo a la visita a San Siro para enfrentar al Milan este domingo en la Serie A en declaraciones recogidas por TUDN.

Tras la derrota por 1-0 ante la Lazio, que resultó en la eliminación en los cuartos de final de la Copa de Italia, y con solo una victoria en los últimos cuatro partidos, Mourinho se autodenominó un mago de Hogwarts. Argumentó que mantener a la Roma en la lucha por posiciones europeas es algo “casi imposible”.

“Tenemos un campeonato que jugar, estamos a cuatro puntos del cuarto puesto, estamos luchando por un objetivo que es casi imposible si comparas el potencial de nuestros rivales”, agregó.

Actualmente, la Roma se encuentra en el noveno lugar de la Serie A con 29 puntos, a cuatro del último puesto de clasificación para la UEFA Champions League, ocupado por la Fiorentina.

A pesar de las especulaciones sobre una posible salida debido a que su contrato concluye al finalizar la temporada, Mourinho reafirmó su compromiso con la Loba.

“No acepto de ninguna manera que se cuestione mi profesionalidad, mi dignidad y mi corazón por este trabajo. Si hay un ejemplo perfecto de profesionalidad soy yo. Nunca me he perdido un partido en más de 20 años de carrera, ni un entrenamiento, para mí no existe la enfermedad, el mal humor”, sentenció el portugués.

