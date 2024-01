Wendy Guevara revela detalles de la golpiza que recibió su amiga Paola Suárez: ‘Había mucha sangre’

Wendy Guevara, influencer mexicana, habló en una transmisión en su cuenta de YouTube de lo ocurrido con su amiga Paola Suárez, quien denunció que fue golpeada por su novio José de Jesús.

En el video que hizo la ganadora de la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos’ afirmó: “Vi las cosas donde sí se ve muy cruel todo, las imágenes son duras y ya si Paola quiere ella las va a subir o las va a dar a la prensa”.

Indicó que en la grabación de las cámaras de seguridad se ve cómo el joven mete a la influencer al baño, ahí duran un rato y luego dicen que en el baño había mucha sangre, lo que daría a entender que este fue el lugar en el que se registró la agresión.

“Después de eso se ve que él la saca y la trae así, la jala, luego la avienta para el cuarto y ahí se ven otras cosas, Paola dirá si quiere subirlo”, contó.

Wendy Guevara habla del caso de su amiga Paola Suárez

En otro video, Wendy Guevara ha respondido también a quienes la han criticado por seguir haciendo cosas en su vida, mientras su amiga está en el hospital.

“Ya no me puedo reír, no puedo ir a ningún lado, no estamos de luto”, afirmó.

En este sentido, destacó: “Al contrario, una tiene que estar con tu amiga, apoyarla, y ella sabe que yo la quiero mucho, pero tampoco voy a estar ahí pegada, ella quiere su privacidad, sus cosas y es bueno que ella esté pensando, viendo qué es lo que quiere y una ahí pegada”.

La creadora de contenido indicó que su amiga es de las que prefiere tener tiempo a solas y por eso ha estado con ella en lo necesario.

Otro de los temas de los que habló fue del consejo que le dio a su amiga Paola, a quien le recomendó no volver con José de Jesús.

“De amor nadie se muere”, aseguró Wendy Guevara, al tiempo que indicó que ella va a superar esto. “Su proceso uno lo vive con ella de amigas, pero la que tiene que estar maquinando todo eso es ella”, añadió.