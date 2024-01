La esposa de 19 años de Sadio Mané se pronunció en público por primera vez desde la polémica boda

Hace una semana, el destacado futbolista senegalés Sadio Mané captó la atención mediática al formalizar su matrimonio con Aisha Tamba, una joven de 19 años con quien mantenía una relación amorosa desde hace al menos tres años. A pesar de que la pareja inició su vínculo cuando Aisha aún estaba en su juventud, los padres de la novia respaldaron la unión y expresaron su alegría de tener al futbolista senegalés como yerno.

Ahora, Aisha Tamba ha decidido romper su silencio y abordar la relación en una entrevista concedida al Daily Mail inglés.

“Estoy deseando empezar mi nueva vida y sé que será muy diferente. Pero no siento ninguna presión porque la fama y el dinero de Sadio no me cambiarán”, dijo Tamba. “Esto no es lo que me interesa. Seguiré siendo una persona humilde y comprometida con mi fe”, agregó.

Sadio Mane (31 yrs old) married his girlfriend Aisha Tamba (18 yrs old). They have been dating for 2 years. pic.twitter.com/Uur4kbQ9Xk — Total Football (@TotalFootbol) January 9, 2024

Aisha, quien no utiliza redes sociales, explicó que no está acostumbrada a recibir tanta atención, ya que su familia valora la privacidad y no gusta de ostentar detalles sobre su vida personal.

“Soy una persona con los pies en la tierra, así es como me criaron y nada será diferente solo por este matrimonio. Me siento muy honrada de ser ahora la señora Mané”, concluyó Aisha.

La ceremonia de matrimonio tuvo lugar el pasado 7 de enero en la capital senegalesa, Dakar. Sin embargo, según informó el diario británico, Aisha continúa viviendo con su familia en Dakar y ha compartido solo la luna de miel con el delantero, quien actualmente comparte equipo con Cristiano Ronaldo en el Al Nassr de Arabia Saudita.

En cuanto a la posible mudanza de Aisha a Riad, se ha indicado que no ocurrirá de inmediato, ya que la joven tiene pendiente la finalización de sus estudios secundarios.

Sadio Mané, nacido el 10 de abril de 1992 en Bambali, inició su carrera futbolística siendo descubierto por un cazatalentos en su tierra natal. A los 19 años, fue fichado por el Metz de Francia, posteriormente emigró a Austria y jugó en el Red Bull Salzburgo. No obstante, fue en Inglaterra donde alcanzó la consagración, primero con el Southampton y luego con el Liverpool, con el que conquistó la Champions League y el Mundial de Clubes en 2019. Tras una temporada en el Bayern Múnich, el año pasado se unió al Al Nassr.

