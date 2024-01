Michelle Renaud le da la cara a la prensa tras ser vista en el aeropuerto con su barriguita abultada

Desde el momento en el que Michelle Renaud y Matías Novoa se casaron, pues los comentarios de un presunto embarazo no se han hecho esperar. A su vez, en las fotos que ambos han compartido en las redes sociales la actriz luce un aspecto un poco distinto al acostumbrado.

Recientemente, Michelle y su esposo fueron vistos cuando regresaron de viaje y la actriz reflejaba tranquilidad en su rostro, aunque llamó la atención ver el tamaño de su barriguita, pero llevaba puesta una chaqueta para cubrirse del frío: “Ay, ya no podemos tener colitis porque te meten ahí gemelos”, mencionó frente a las cámaras de ‘Siéntese quien pueda’.

Sin embargo, destacó que es completamente normal que una mujer no siempre esté completamente acicalada y que hay imperfecciones de las que no siente complejo alguno: “Pancita, celulitis, a veces no me arreglo, a veces sí, no se preocupen, yo estoy feliz realizada con el hombre de mi vida”.

Renaud no pudo contener la emoción de nada más imaginarse que pudiera formar una familia con Novoa. Por ello, no perdió la oportunidad de expresar que ambos ya se encuentran haciendo la tarea para poder tener la dicha de incrementar el número de parientes directos.

“¿Imagínate tener un hijo de Matías? Me muero de felicidad y de amor… lo estamos deseando pidiendo y trabajando. Ojalá que me lo mande Dios, ustedes saben que estamos dispuestos”, expresó.

¿Qué dijo Matías Novoa sobre el presunto embarazo de Michelle Renaud?

“Estamos esperando primero de nuestros niños, que crezcan y cuando el universo quiera y nosotros nos pongamos de acuerdo que venga el siguiente (bebé)”, mencionó hace pocos días al programa de televisión ‘Hoy’.

El actor en el mes de diciembre ofreció una entrevista a la revista ‘Caras’ y dijo: “Si queremos familia, si queremos nuestro bebé juntos. Se dará cuando también el universo quiera. Y por ahora seguir disfrutando, seguir alcanzando, seguir afianzando esta familia maravillosa. Entregándonos amor. Y nada, caminaremos juntos, caminaremos de la mano”.

