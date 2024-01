‘El Mimoso’ niega haber golpeado a su esposa y revela el supuesto motivo que la llevó a acusarlo

Luis Antonio López, mejor conocido en el mundo del entretenimiento como ‘El Mimoso‘, el pasado martes en horas de la mañana compartió un video en su perfil de Facebook, espacio que aprovechó para aclarar la situación en la que su esposa María Elena Delfín hace delicadas acusaciones en su contra.

“Que Dios me quite en este momento la vida si yo he tocado violentamente, ni a ella, ni a nadie en la vida. Nunca me atrevería a tocar de esa manera a una mujer”, inició diciendo.

‘El Mimoso’ asegura que sería incapaz de golpear a una mujer. / Foto: Mezcalent.

“Esta es una acusación muy grave, muy fuerte en mi contra, esto se salió de las manos porque esto va más allá de lo que se me está acusando y jamás en la vida me atrevería a hacerle un daño de esa manera a una mujer”, agregó el exvocalista de La Banda El Recodo.

López aprovechó para esclarecer las declaraciones, y es que aseguró que todo tiene que ver con dinero debido a que presuntamente no le quiso seguir dando como antes y ella buscó esta forma de irse en su contra.

“Creo que más que el problema como lo menciona físico, psicológico, no lo es. El problema es económico y la verdad ahí yo tuve que poner un alto. Durante tantos años me ha costado trabajo llegar a este lugar en donde me ha puesto la vida y las cosas que están sucediendo me lo he ganado a base de esfuerzo. Sinceramente, ahí sí hay una parte que no se me hace justo que yo tenga que estar soltando y soltando (dinero), eso fue lo que tuve que poner un alto”, explicó.

Luis Antonio López da su punto de vista sobre lo ocurrido. / Foto: Mezcalent.

¿Qué fue lo que dijo la esposa de ‘El Mimoso’?

En el video, María Elena relató que desde hace tiempo presuntamente sufre de violencia por parte de ‘El Mimoso’. Además, afirmó que el cantante la ha maltratado física y verbalmente en diversas ocasiones, dejándole marcas visibles en su cuerpo.

“Mi aún esposo Luis Antonio López me agredió físicamente, temo por mi vida y las autoridades de Nuevo León no hacen nada”, dice en un video compartido en Instagram.

La pareja sentimental de ‘El Mimoso’ dijo que las autoridades de Monterrey no han hecho nada. / Foto: Mezcalent.

La esposa del cantante dijo que decidió hacerlo público para buscar ayuda y poner fin a ese ciclo de violencia del que ha sido víctima. Expresó su deseo de que él reconozca su responsabilidad y busque ayuda para cambiar su comportamiento.

“Estoy aquí porque decidí exponerme porque ya no sé qué hacer. Llevo meses siendo violentada físicamente, psicológicamente y emocionalmente por mi aún esposo Luis Antonio López Flores. Recurro a este medio porque ya hice un llamado a las autoridades de Monterrey, Nuevo León; existen, de hecho, dos carpetas de investigación, de las cuales se ha hecho caso omiso, no sé si sea porque es figura pública”, agregó.

Sigue leyendo:

· VIDEO: Esposa de ‘El Mimoso’ acusa al cantante de violencia

· VIDEO: Captan a “El Mimoso” en aparente estado de ebriedad en pleno concierto

· El Mimoso y La Explosiva Banda De Maza estrenan video del tema ‘Lamento decirte’