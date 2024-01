Estados Unidos designa a los hutíes como organización terrorista y ellos responden que es un “honor”

Estados Unidos ha designado al grupo rebelde hutí como organización terrorista, luego de que militantes con sede en Yemen lanzaran decenas de ataques con drones y misiles contra barcos militares y comerciales estadounidenses que operaban en el Mar Rojo.

“Estos ataques se ajustan a la definición de terrorismo de los libros de texto”, explicó el asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, en un comunicado publicado el miércoles. “Han puesto en peligro al personal estadounidense, a los marinos civiles y a nuestros socios, han puesto en peligro el comercio mundial y amenazado la libertad de navegación”.

Con esta designación, explicó Sullivan, Estados Unidos busca impedir la financiación del grupo, restringir aún más su acceso a los mercados financieros y “hacerlos responsables de sus acciones”.

“Si los hutíes cesan sus ataques en el Mar Rojo y el Golfo de Adén, Estados Unidos reevaluará inmediatamente esta designación”.

No obstante, explicó que la designación no entrará en vigor sino hasta de 30 días, con el fin de reducir el impacto sobre la población de Yemen. “El pueblo de Yemen no debería pagar el precio de las acciones de los hutíes”, aseveró.

De hecho, la Administración de Joe Biden ha optado por catalogar al grupo hutí de “Terrorista Global Específicamente Designado” (SDGT, en inglés) en lugar de incluirlo en la lista de “Organización Terrorista Extranjera” (FTO, en inglés) porque las sanciones que acarrea son más leves.

Por ejemplo, la designación SDGT no implica sanciones para quienes provean “soporte material” a los hutíes y tampoco prevé prohibiciones de viaje, como sí lo hace estar incluido en la lista FTO.

Los hutíes lo consideran un “honor”

El portavoz del movimiento rebelde hutí, Mohamed Abdelsalam, reaccionó a la designación de EE.UU. considerándolo un “honor”.

“La designación estadounidense no tiene valor y esto no cambiará la posición del Yemen en apoyo a Palestina, sino que lo consideramos como una medalla de honor por el apoyo a la resistencia palestina en Gaza, mientras que Estados Unidos ejerce su agresión contra el Yemen”, indicó en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Señaló que son las “políticas arrogantes” de Estados Unidos y su “apoyo a la entidad criminal sionista”, en referencia a Israel, los “verdaderos patrocinadores del terrorismo”.

“Pueden llamarnos como quieran”, aseguraron.

En un comunicado, la oficina política de los hutíes afirmó que esta designación es “un comportamiento ridículo”, así como una “injusticia” que forma parte de la “desinformación estadounidense y su intento fallido de distorsionar la reputación de Ansar Allah (hutíes) y del pueblo yemení”.

Esta decisión -explicó- “afecta a todos los yemeníes, y esto es lo que nos hace declarar nuestro absoluto rechazo a esta arrogante medida contra un pueblo que nunca cruzó las fronteras de su patria para atacar a otros, no lanzó guerras destructivas durante décadas contra otros, no saqueó las riquezas de ningún pueblo, no estableció un Estado sobre las ruinas de la población indígena y no apoyó a una entidad de colonos ocupantes a expensas de otro pueblo”.

Por otra parte, Mohamed al Bukhaiti, miembro del buró político de los hutíes , señaló en su cuenta de X que esta decisión “no aporta nada nuevo”.

Aseguró que esta decisión “minará la credibilidad de la administración estadounidense ante los pueblos del mundo porque el terrorista es el que apoya y protege a los autores del genocidio y no el que lucha para detenerlo”.

Con información de EFE.

