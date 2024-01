Toni Kroos sobre los abucheos en Arabia Saudita: “No me lo esperaba, ni siquiera pensé que fuera para mí”

El pasado verano cuando se dio la migración de jugadores que hacían vida en Europa a Arabia Saudita, motivados por los millonarios salarios, uno de los que se pronunció en crítica a esto fue el mediocampista del Real Madrid, Toni Kroos, quien aseguró en su momento que “irse a Arabia es una decisión por el dinero y contra el fútbol”.

Estas declaraciones no sentaron muy bien en especial a los fanáticos árabes, quienes tomaron venganza recientemente abucheando al alemán durante la Supercopa de España que se llevó a cabo en Arabia Saudita. Tanto en la semifinal ante el Atlético de Madrid, como en la final frente al Barcelona, Kroos fue fuertemente pitado por el público cada vez que tocaba la pelota.

Kroos recientemente en su podcast ‘Einfach mal Luppen‘, el cual tiene junto a su hermano Félix, habló sobre esta incómoda y particular situación que tuvo que vivir en territorio asiático. “No me lo esperaba en absoluto, ni siquiera pensé que fuera para mí”, inició el campeón del mundo con Alemania en 2014.

“El trasfondo es que no creo que sea bueno que los jugadores jóvenes entren en la liga y renuncien al desarrollo, a los grandes partidos, a los altos niveles en Europa, que sin duda podrían jugar, en lugar del dinero de la liga de Arabia Saudita. Esa fue mi declaración en aquel entonces y ya fue hace aproximadamente medio año, para mí ya estaba olvidada”, explicó Kroos.

Toni Kroos lleva 10 temporadas jugando para el Real Madrid / Getty Images Crédito: AFP / Getty Images

El mediocampista de 34 años comentó que esta situación fue totalmente nueva para él. Sin embargo, se lo tomó de buena manera. “Lo noté en algún momento durante la primera parte. Al principio no pensaba que se referían a mí. Entonces miré la curva y me di cuenta: Oh, esto es para ti, sólo para ti. Sé sumar dos más dos. Puedo decir, desde el fondo de mi corazón, que no me molestó ni afectó a mi forma de jugar, al contrario, fue bastante divertido“, comentó Toni.

Por otra parte, Kroos tampoco reculó sobre sus declaraciones del fútbol árabe. Al contrario, luego del episodio que vivió en el cual fue abucheado, confirmó que quizás tenía razón en sus comentarios sobre la liga de Arabia Saudita.

“Pensaba de vez en cuando, ¿quién podrá aguantar más? Con el tiempo podía resultarés aburrido y en la final noté que cada vez eran menos . Cuando me cambiaron, todos se recompusieron nuevamente y volvieron a juntar todas sus fuerzas (para pitarle). Te acostumbras y te hace sonreír. Los abucheos confirman mis declaraciones, probablemente tenía razón“, cerró Kroos.

