Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 18 al 24 de enero

Muestra de arte internacional en Chelsea

Una muestra de un amplio colectivo de artistas internacionales, liderada por el curador peruano Paul Cabezas, se estrena hoy jueves 18 de enero en las instalaciones de la galería Montserrat Contemporary Art en Chelsea. Dicha muestra junta a un total de 14 creativos de diferentes países, como Chile, México, Colombia, España, Guatemala, Venezuela, Estados Unidos, entre otros, y permanecerá dos semanas en exhibición.Cabezas, acostumbrado a curar muestras multiculturales y multifacéticas en galerías de la ciudad y en otros países, fue el encargado de juntar a todos los artistas plásticos para esta nueva exposición. La inauguración es abierta al público y tendrá lugar de 6:30 a 8:30 pm, en la Montserrat Gallery ubicada en 547 West 27th Street #516, Manhattan. Más información: https://www.montserrat.us

Boricua Legends Orchestra en el Atrium

El renombrado percusionista, director musical y productor Pedro “Pocholo” Segundo y su grupo de salsa Boricua Legends Orchestra, creada en 2011 en Nueva York, se estarán presentando este viernes 19 de enero en el Atrium del Lincoln Center. Desde el inicio de la orquesta, han ganado varios premios en Puerto Rico, tales como el Taino Entertainment en 2019, el premio a la Banda del Año en 2020 y el premio al Mejor Creador de Música en el Salón de la Fama de la Música de la Costa Este en 2021. Disfrute a los Boricua Legends para una noche inigualable de salsa y baile social, a partir de las 7:30 pm. Gratis. El David Rubenstein Atrium está ubicado en el 61 West 62nd Street, Manhattan. Más información:https: www.lincolncenter.org.

Foto: Edwin Marzan Photography

‘8 Mujeres Asesinas’ en el Teatro Thalía

Disfrute de una noche llena de enredos y emoción con “8 Mujeres Asesinas”, una pieza teatral que lo mantendrá al borde de su asiento y le hará reir sin parar. Prepárese para descubrir los oscuros secretos de los personajes interpretados por las actrices Sully Diaz, Amneris Morales, Myriam Amanda, Maga Cedeño, Yolany Rodriguez, Yvette Quintero, Yanet Betances y Belange Rodriguez. Tres únicas funciones, viernes 19 y sábado 20 de enero, a las 8:00 pm, y domingo 21 de enero a las 4:00 pm. En El Barrio’s Artspace PS109, ubicado en el 215 E 99th St, New York. Boletos e información: https: thaliatheatre.org

Foto:Teatro Thalia

El Ballet de Ucrania en el Lehman Center

Este viernes 19 de enero, el Lehman Center for the Performing Arts estará presentando el espectáculo “The Ballet of Cinderella”, interpretado por el mundialmente reconocido The State Ballet Theatre of Ukraine. Reconocida como una de las instituciones más prestigiosas de ballet clásico en Ucrania, esta compañía de baile tiene el honor y la tarea de preservar el patrimonio de las grandes danzas ucranianas. Presentado por Classical Arts Entertainment, The Ballet of Cinderella será una actuación de dos actos con partitura de Sergei Prokofiev y coreografía de Andrei Litvinov, la cual narra la historia de una hermosa joven en busca de su príncipe encantador. A las 7:30 pm. El Lehman Center for the Performing Arts está ubicado en el 250 Bedford Park Boulevard West, Bronx. Boletos e información en:https://www.lehmancenter.org/events/cinderella.

Foto: Lehman Center

El Museo de los Niños honra a Martin Luther King

El Children’s Museum of Manhattan (212 West 83rd Street,) está celebrando la vida y obra del Dr. Martin Luther King Jr. todos los sábados y domingos de enero. Este sábado 20 y domingo 21, los asistentes podrán explorar numerosas pinturas que diferentes artistas han realizado sobre figuras como Luther King Jr., Rosa Parks, Harriet Tubman, Malcolm X y otros, y expresar su visión sobre ellas. Asimismo, inspirados por la idea de una comunidad justa del Dr. Martin Luther King Jr., los niños podrán crear collages, dibujar y pegar los uniformes de sus trabajadores comunitarios favoritos para explorar las diversas formas como las personas de la vecindad ayudan a que la comunidad prospere. Para obtener más información, visite: https://cmom.org/cmom-programs/.

Foto: CMM

Nubes de colores en el Madison Square Park

El Madison Square Park acaba de inaugurar la obra “To Let the Sky Know/Dejar que el cielo sepa”, de la artista de raíces argentinas Ana María Hernando. La pieza está creada por una serie de nubes atmosféricas y una cascada de tul a lo largo del césped del famoso parque público de Manhattan. Hernando esculpe santuarios delicados inspirados en formas naturales y transformadas mediante el proceso de costura, la brillantez de los colores y el entorno de la obra. Su obra presenta ligereza y colores vibrantes, dirigidos por expectativas concretas de esperanza, crecimiento y fluidez. Sus esculturas son evocadoras por su aparente fragilidad y evanescencia. Este proyecto de arte público inaugura el vigésimo aniversario del Programa de Arte de la Conservación de Madison Square Park y estará en exhibición hasta el 17 de marzo.

Foto: Rashmi Gill

Opera “Malinxe” en Battery Park

“Malinxe”, una ópera contemporánea creada por las compositoras indígenas Autumn Chacó y Laura Ortman, estará presentándose este sábado 20 de enero en el Playscape del Battery Park, como parte del Prototype Festival. En esta ópera original, Chacon y Ortman exploran a Malinxe, una mujer nahua considerada la madre del pueblo mexicano moderno, cuya historia compleja a menudo se equipara con la de La Llorona. En esta interpretación, Malinxe encarna a una mujer contemporánea que se sumerge en el peligroso reino de La Llorona y debe tomar decisiones transformadoras para salvar su propio espíritu. Ambientada físicamente junto a un cuerpo de agua, será interpretada por músicos y artistas experimentales provenientes de Nuevo México y Nueva York. A las 5:00 pm. Gratis. Información:https: prototypefestival.org.

Foto: Malinda Thurz

Estreno del musical “The Perfect Game”

Esta semana es el estreno de la obra off-Broadway “The Perfect Game: A Slam Dunk New Musical”, un nuevo musical de comedia que entrelaza la historia histórica de Jim Naismith, un joven tecnólogo que inventa el baloncesto, con la historia contemporánea de dos entrenadores, que están lidiando con problemas personales y profesionales. Jim y su esposa, Maud, entran en el mundo moderno para ayudar a los dos entrenadores a recuperarse y redescubrir su amor por este deporte mientras se preparan para el gran partido final de la temporada. Con libreto, música y letras originales de John Grissmer, dirección de Danny Salles, coreografía de Ashley Marinelli, dirección musical de Matthew Stephens y arreglos y supervisión musical de Russ Kassoff. En el Theatre Row (410 W 42nd Street). Apertura domingo 21 de enero hasta el 28 de enero. Para más información: PerfectGameMusical.com

Harry Potter al 2 por 1

Harry Potter: The Exhibition, una experiencia que ha encantado a más de 1.7 millones de visitantes de todo el mundo, está participando en la Semana Imperdible de Nueva York, ofreciendo una oportunidad para que los visitantes celebren su mundo mágico con una oferta del 2 por 1. La exposición interactiva creada y desarrollada por Imagine Exhibitions, en asociación con Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment y EMC Presents, se encuentra ubicada en la esquina de la calle 34 y la 6ta Avenida. Las entradas en oferta están a la venta desde esta semana hasta el 4 de febrero. Los interesados pueden visitar new-york.harrypotterexhibition.com para obtener más información y comprar boletos.

Foto: S. Savenok/Getty Images for Harry Potter: The Exhibition

​Astra Lumina en el Jardín Botánico de Queens

Después de un gran éxito en Los Ángeles, “Astra Lumina” llega a Nueva York. Este paseo nocturno encantado, instalado en el Queens Botanical Garden (42-80 Crommelin Street, Flushing), invita a los visitantes a descubrir la maravilla de las estrellas. Haga un recorrido por terrenos misteriosos para descubrir un sendero celestial de luz brillante, visiones cósmicas y canciones astrales. Creado por las mentes visionarias de Moment Factory, Astra Lumina NY es la decimonovena experiencia en la serie Lumina Night Walk. Para más información y boletos, visite: https: astralumina.com/new-york.

Foto: Astra Lumina

La agenda de eventos se publica todos los jueves.