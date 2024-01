Trump se ausentará en juicio por difamación de E. Jean Carroll para asistir al funeral de su suegra, quien murió la semana pasada

El juicio por difamación interpuesto por la escritora E. Jean Carroll para este jueves no contará con la presencia de Donald Trump, quien afirmó que asistirá al funeral de su suegra, la madre de Melania Trump, quien falleció la semana pasada luego de que el juez Lewis A. Kaplan decidiera no postergar la audiencia a pesar de la emergencia familiar.

El exmandatario le había al juez Kaplan que retrasara el juicio por un día para poder ir al funeral de Amalija Knavs, de 78 años, que se celebrará este jueves en Palm Beach, Florida, pero este se negó rotundamente y le dijo que tenía que escoger entre una cosa u otra.

“Como saben, la madre de la primera dama falleció. El funeral es mañana”, declaró Trump el miércoles durante una conferencia de prensa en la ciudad de Nueva York después de pasar el día en la corte. “Y hubiéramos asumido que para un juicio como este, no es una emergencia en términos de tiempo, el juez hubiera sido muy amable y me hubieran dejado ir porque quiero estar en todos los días del juicio porque vi lo que pasó”.

En el discurso, Trump también aprovechó para elogiar a su suegra, a quien describió como una de las personas más especiales que ha conocido, y a quien le hizo una dedicatoria su discurso de victoria luego de ganar los Caucus de Iowa el lunes por la noche. Durante esas declaraciones, Trump afirmó que su suegra estaba “muy arriba” y que estaba orgullosa de él y de su familia.

Las declaraciones de Trump fueron dadas después de asistir al primer día del juicio, al que admitió que no quería ir porque era “degradante” y porque no había ninguna prueba en su contra. Según Trump, sus abogados le habían aconsejado que no fuera al juicio, pero él decidió hacerlo porque el juez es un “designado por Clinton” que tiene un sesgo en su contra.

Por su parte, la ex primera dama Melania Trump se encargó de anunciar la muerte de su madre a través de una publicación en X, antes conocido como Twitter, donde la recordó como una mujer “fuerte, graciosa, cálida y digna”, que se dedicó por completo a su esposo, sus hijas, su nieto y su yerno.

Con información de Fox News

Sigue leyendo:

– Kamala Harris dice que está “muy asustada” de un segundo mandato presidencial de Trump

– Trump y otros republicanos refuerzan ofensiva en Nuevo Hampshire, segunda parada de las primarias

– Biden tras el triunfo de Trump en Iowa: “somos tú y yo contra republicanos extremistas MAGA”