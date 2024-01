El 20% de empleadores insta a los trabajadores que se sienten enfermos a que vayan a la oficina, revela encuesta

En enero, ResumeBuilder.com encuestó a 1,000 gerentes para conocer su opinión sobre los trabajadores que se toman licencia por enfermedad y si están avergonzándolos.

Se ha informado que la ‘vergüenza enfermiza’, o la práctica de presionar a los trabajadores para que trabajen mientras están enfermos y luego ridiculizarlos por aparecer mal, está provocando un aumento en las ventas de medicamentos para el resfriado e incluso provocando que las personas se mediquen en exceso.

Resultados clave de la encuesta:

· El 24% de los directivos cree que los trabajadores que se toman días de enfermedad suelen mentir o exagerar su enfermedad.

· Un tercio de los directivos suele pedir documentación médica como prueba de enfermedad.

· El 20% anima a los trabajadores que se sienten enfermos a que sigan viniendo a la oficina.

· El 11% admite haber avergonzado a los trabajadores enfermos.

· El 27% de los gerentes cree que una cultura que alienta a los empleados enfermos a trabajar es buena para la productividad.

De acuerdo con la encuesta, en promedio, el 35% de los gerentes dice que sus subordinados directos solicitan licencia por enfermedad muy a menudo, (10%) o con frecuencia (25%), mientras que el 44% dice que ocasionalmente, el 21% dice que rara vez y menos del 1% dice que nunca.

Uno de cada cuatro directivos suele sospechar que sus informes mienten o exageran su estado, mientras que el 34% suele pedir documentación médica como prueba de enfermedad a los trabajadores que solicitan una baja.

La encuesta encontró que el 20% de los gerentes alientan a los trabajadores a ir a la oficina incluso cuando están enfermos. Sorprendentemente, el 45% de estos directivos (o el 11% de la muestra total) admiten que a menudo avergüenzan a los trabajadores visiblemente enfermos que deciden ir a la oficina.

Además, el 27% de los gerentes en general cree que una cultura que aliente a los empleados enfermos a trabajar es buena para la productividad.

“Tener una cultura en la que se pide a los trabajadores que trabajen o simplemente se espera que trabajen cuando están enfermos es malo para las empresas porque refuerza la idea de que las empresas sólo te ven como un número y no como un ser humano“, dice Julia Toothacre, estratega profesional y de currículums de Resume Builder.

“Crea una cultura que carece de empatía y, en última instancia, no se preocupa por la salud, el bienestar o la productividad de sus empleados. Las personas que están enfermas tienen más probabilidades de cometer errores y pueden tardar más en comprender. No tiene sentido animar a las personas enfermas a trabajar cuando no están 100% preparadas para hacerlo”, agregó Toothacre.

De acuerdo con el estudio, sólo el 20% de los directivos cree que los trabajadores deberían tomarse un día libre por un resfriado leve, mientras que el 38% dice que el empleado debería trabajar desde casa, el 20% dice que igual debería ir a la oficina y el 22% dice que debería tomarse el día parcialmente libre. pero aún así responder correos electrónicos o asistir a reuniones.

Para un resfriado severo, el 70% de los gerentes piensa que los trabajadores deberían tomarse tiempo libre, el 14% cree que el empleado debería trabajar desde casa, y el 5% piensa que los trabajadores aún deberían venir a la oficina. Solo el 11% piensa que los trabajadores deberían tomarse el día libre parcialmente.

