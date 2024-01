Novak Djokovic reveló que su comportamiento en la pista “no le gustaba” a Roger Federer

El tenista serbio Novak Djokovic reflexionó sobre sus inicios en el circuito de la ATP y su relación con el destacado jugador suizo Roger Federer.

En declaraciones recogidas por Infobae, Djokovic señaló que, a pesar de las diferencias y la rivalidad, su comportamiento en la cancha no era del agrado de Federer.

“Sé que a Federer no le gustaba la manera en la que yo me comportaba en pista. No le sentaba bien, no sé los otros. Imagino que no era el favorito de los top, ya que nunca he tenido miedo de decir que quería ser el mejor del mundo. Yo tenía confianza y sentía que tenía el juego para ello. Nunca le falté el respeto a nadie. Siempre saludé al principio y al final de los partidos y reconocí al rival. El respeto siempre debe estar presente. Luego, en un partido, pueden pasar muchas cosas dentro de la pelea”, manifestó Djokovic.

“Nole” también explicó que, aunque sabía que no era el favorito de algunos jugadores de élite, siempre mantuvo un comportamiento respetuoso hacia sus competidores, destacando que nunca faltó al respeto a nadie, siempre saludó al principio y al final de los partidos, reconociendo a sus rivales.

“Ese tipo de cosas me daban más fuerza. Si yo cometía un fallo, lo admitía. Pedía perdón o lo que fuera, pero si la crítica venía sin motivo, entonces seguía la dirección que yo elegía, sin más. No se le puede gustar a todo el mundo. Eres quien eres, cómo juegas, cómo te comportas y lo que dices”, añadió el tenista número uno del mundo.

El tenista número uno del mundo indicó que, aunque algunas críticas venían sin motivo, se mantenía fiel a su camino y a su forma de ser, reconociendo que no se puede agradar a todos. En cuanto a su desempeño actual, Djokovic atraviesa un excelente momento en el Abierto de Australia, extendiendo su invicto en su Grand Slam favorito a 31 partidos consecutivos sin derrotas.

La última vez que se retiró prematuramente del Abierto de Australia fue en 2018 cuando el coreano Hyeon Chung lo eliminó en los octavos de final. Desde entonces, el jugador de 36 años ha ganado las ediciones de 2019, 2020, 2021 y 2023, recordando que en 2022 fue expulsado del país por no cumplir con las regulaciones establecidas en Australia durante la pandemia de coronavirus.

