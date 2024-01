Critican a Trump por su edad luego de que confundiera a Nikki Haley con Nancy Pelosi

En las últimas horas el expresidente Donald Trump ha sido criticado con referencias sobre su edad, luego de que confundiera a la candidata presidencial Nikki Haley con la expresidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi.

“Por cierto, nunca informaron sobre la multitud el 6 de enero”, dijo el expresidente refiriéndose a los periodistas durante un evento en New Hampshire.

“Ya sabes, Nikki Haley, Nikki Haley, Nikki Haley, ya sabes, ellos… ¿sabes que destruyeron toda la información, todas las pruebas, todo, lo borraron y lo borraron? lo destruyó todo. Todo eso”, afirmó Trump sin fundamento. “Debido a muchas cosas… como que Nikki Haley está a cargo de la seguridad, le ofrecimos 10.000 personas, soldados, Guardias Nacionales, lo que quieran. Lo rechazaron. No quieren hablar de eso. Son personas muy deshonestas”.

Haley no tuvo nada que ver con el 6 de enero.

La campaña del presidente Biden se burló de Trump por la aparente confusión.

“Un Trump profundamente confundido confunde múltiples veces a Nancy Pelosi y Nikki Haley: Nikki Haley estaba a cargo el 6 de enero”, escribieron en X , antes Twitter. “No quieren hablar de eso”.

“No está en el mismo nivel”

Haley, por su parte, sugirió que la aptitud mental de Trump “no está al mismo nivel” que la primera vez que ganó la Casa Blanca. Durante una entrevista en “Face The Nation”, de CBS, la exembajadora ante la ONU enumeró una serie de incidentes recientes en los que el expresidente pareció confundir nombres o eventos.

“Afirmó que Joe Biden nos iba a llevar a la Segunda Guerra Mundial, supongo que se refería a la Tercera Guerra Mundial. Dijo que se postuló contra el presidente Obama, pero nunca se postuló contra el presidente Obama. Él dice que fui yo quien mantuvo la seguridad del Capitolio el 6 de enero, pero no estaba cerca del Capitolio el 6 de enero”, dijo Haley.

Y añadió con más contundencia: “No se sorprendan si [tienen] a alguien que tiene 80 años en el cargo, su estabilidad mental seguirá disminuyendo, eso es simplemente la naturaleza humana. Lo sabemos”.

Haley también cuestionó la estabilidad mental del presidente Joe Biden, y añadió que debe servir como “una señal de advertencia” para 2024.

Cuando le preguntaron si alguna vez cuestionó la aptitud mental de Trump cuando trabajaba en su gabinete, respondió:

“Lo llamé si estaba haciendo algo mal. Quiero decir, aparecía, levantaba el teléfono y decía: ‘No puedes hacer esto’. En lugar de eso, podrías X, Y o Z, ¿sabes? Así que siempre le dije lo que pensaba que era lo mejor para el país cuando estaba en su gabinete”, dijo Haley, según recogió The Hill. “Pero esto es diferente. Quiero decir, estamos viendo que simplemente no está en el mismo nivel que en 2016. Creo que estamos viendo algo de ese descenso”.

Trump respondió a Haley diciendo: “Hace unos meses me hice una prueba cognitiva que me dio mi médico, dije que me hiciera una prueba cognitiva… y salí excelente. También tomé uno cuando estaba en la Casa Blanca”.

Sununu se suma a las críticas

A los comentarios de la campaña de Biden y de Haley se le sumaron este domingo los del gobernador de New Hampshire, Chris Sununu, quien ha apoyado activamente a Haley.

“Mire, ya sea Joe Biden o Donald Trump … cualquiera de los dos, deje el teleprompter, apenas pueden exponer un punto convincente”, dijo Sununu en “Meet the Press” de NBC.

Cuando le preguntaron si estaba diciendo que Trump no está mentalmente en forma, respondió: “No en ese momento, seguro que no lo estaba. Quiero decir, mira, el punto es que tienes a dos personas de casi 80 años peleando por esto. Eso no es lo que Estados Unidos quiere”.

“Ese es un gran ejemplo de que este no es Donald Trump, el disruptor de 2016. Este tipo ha perdido su bola rápida. Sabes, ese es un gran ejemplo de ello. Siempre queremos avanzar en Estados Unidos, ¿verdad? Siempre queremos esa próxima generación. Ninguno de estos muchachos representa a la próxima generación”, añadió Sununu.

