Paciente de cáncer ecuatoriana celebra que más personas en Nueva York podrán realizarse las pruebas que ayudaron a salvarle la vida

Por ACS CAN

En vez de ayudar, en el caso de Berta Pesantez, la quimioterapia estaba desgastando su cuerpo aún más. El cáncer que se había originado en las vías biliares, ya se había esparcido a los pulmones.

“Me sometía a ocho horas de dolorosas quimioterapias, pero no veía resultados. No podía tomar ni siquiera diez pasos sin perder el aliento. Lo que no quería perder era la fe ni las ganas de seguir luchando”, dijo Pesantez.

La mujer ecuatoriana vive en la Ciudad de Nueva York y estaba contemplando regresar a su tierra para despedirse de los suyos y morir allá, cuando su doctora le recomendó realizarse una prueba de biomarcadores.

“Después de recibir los resultados, los doctores me pusieron bajo un tratamiento diferente. Con dos sesiones de la nueva quimioterapia, yo ya me sentía mucho mejor,” dijo.

Las pruebas de biomarcadores son clave para acceder a la medicina de precisión, también conocida como medicina personalizada, la cual puede ayudar a que pacientes con cáncer y otras enfermedades crónicas vivan más tiempo y con mejor calidad de vida. Además, casi el 60% de todos los medicamentos contra el cáncer aprobados en los últimos cinco años requieren o recomiendan pruebas de biomarcadores antes de tomarlos.

A pesar de los inmensos beneficios de las pruebas de biomarcadores, muchos pacientes se ven obligados a pagarlas de su bolsillo, incurrir en deudas o prescindir de estas pruebas revolucionarias porque sus planes de seguro no las cubren. Estos retos afectan desproporcionadamente a las personas de color, las personas con ingresos limitados y los habitantes de áreas rurales.

Proyecto de ley

Al enterarse de esta injusticia, Pesantez decidió unirse a los esfuerzos de la Red de Acción Contra el Cáncer de la Sociedad Americana Contra el Cáncer (ACS CAN) compartiendo su experiencia e instando a los legisladores a que aprobaran un proyecto de ley que requeriría que todos los planes de salud regulados por el estado de Nueva York, incluido Medicaid, cubran las pruebas de biomarcadores integrales para los pacientes que las necesitan.

La Legislatura estatal aprobó el proyecto de ley en junio de 2023 y la gobernadora Kathy Hochul lo promulgó el 22 de diciembre.

“Esta nueva ley es buena para la salud de Nueva York y sus residentes. El garantizar que más personas en el estado tengan acceso a las pruebas de biomarcadores significa que más pacientes con cáncer u otras enfermedades crónicas tendrán la información necesaria para identificar los tratamientos más efectivos para su afección específica”, dijo Michael Davoli, director sénior de relaciones gubernamentales de ACS CAN en Nueva York.

“Me siento muy bendecida por haber podido hacerme las pruebas de biomarcadores a tiempo. Gracias a ello, he tenido el regalo de pasar más tiempo con mi familia y de conocer y ver crecer a mi primera nieta.

Me llena de orgullo haber contribuido a lograr un cambio para que muchas personas más tengan una mejor oportunidad de vencer el cáncer”, dijo Pesantez.

La ley entrará en vigor el 1ro de enero de 2025.

Fuente: American Cancer Society Cancer Action Network (ACS CAN)