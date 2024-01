Sin anotar goles: Inter Miami sumó su segunda caída de pretemporada ante FC Dallas

La nueva temporada en la Major League Soccer (MLS) está cada vez más cerca y por eso el Inter Miami sigue poniéndose a punto, este lunes disputó su segundo amistoso de pretemporada contra FC Dallas.

En un escenario frío y lluvioso, el Inter Miami de Lionel Messi cayó por 1 a 0 ante FC Dallas. Tanto Messi como Luis Suárez fueron titulares y pese a que tuvieron varias situaciones, no pudieron convertir.

El FC Dalla se puso en ventaja a los 180 segundos de iniciado el compromiso, cuando Jesús Ferreira se asoció con Paul Arriola y anotó el único tanto del encuento con un potente remate que dejó sin posibilidades a Drake Callender.

Tras el gol del Dallas, Messi comandó el despertar del Inter Miami, en un venenoso tiro de esquina que fue merecedor de un gol olímpico fue la primera muestra de la reacción del elenco rosa, pero la reacción de Maarten Paes evitó el tanto de La Pulga.

Unos instantes después, Sergio Busquets recuperó ante una salida dubitativa de la última línea de Dallas y habilitó al mejor jugador del mundo. Fue cuando el astro rosarino dominó en el borde del área y tocó con la cara interna en busca del palo más lejano del arquero. Pero otra vez, el neerlandés le ahogó el grito al capitán del seleccionado argentino.

En el complemento Messi volvió a tener inconvenientes para superar al arquero adversario, aunque en el segundo tiempo fue Jimmy Maurer quien evitó el gol del legendario delantero con pasado en Barcelona y PSG.

Sin darle demasiada importancia al resultado, el ex entrenador de Newell’s decidió cambiar a casi todo el equipo. Salvo por los casos del arquero Drake Callender, el central ucraniano Sergey Krivtsov y el lateral catalán Jordi Alba, el Tata sustituyó a todos los intérpretes que salieron a la cancha.

¿Cómo sigue la agenda del Inter Miami?

La agenda del Inter Miami seguirá con un viaje hacia Arabia Saudita para enfrentarse en encuentros de altas expectativas contra el Al Hilal y luego ante el Al Nassr de Cristiano Ronaldo.

Estos compromisos forman parte de una preparación diseñada para llevar al equipo por diversos continentes, con el astro argentino como principal atracción.

Lunes 29 de enero, Inter de Miami vs Al-Hilal, en el Kingdom Arena.

Jueves 1 de febrero, Inter de Miami vs. Al Nassr, en el Kingdom Arena

Domingo 4 de febrero, Inter de Miami vs Hong Kong, en el Hong Kong Stadium.

Miércoles 7 de febrero, Inter de Miami vs Vissel Kobe, en el Estadio Nacional de Japón.

Jueves 15 de febrero Inter de Miami vs Newell’s Old Boys, en el DRV PNK Stadium.

Tras la gira de amistosos, la franquicia rosa iniciará su campaña oficial el miércoles 21 frente a Real Salt Lake y, días más tarde, viajará a Los Ángeles para enfrentarse al Galaxy.

