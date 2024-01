Donald Trump celebró su triunfo sobre Nikki Haley en Nuevo Hampshire: “¡Qué gran victoria!”

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este martes el triunfo sobre la exembajadora ante la ONU, Nikki Haley, en las primarias de Nuevo Hampshire. Con esos resultados, ya se proyectó como el candidato del Partido Republicano a las elecciones presidenciales de este año.

“Hemos tenido una semana increíble”, manifestó el exmandatario a sus seguidores, citado por la agencia de noticias Efe. Los medios estadounidenses, lo dieron como vencedor con cerca del 50% de los votos escrutados, con casi 10 puntos porcentuales sobre Haley.

Los datos muestran que Donald Trump obtuvo 54,1%, mientras que la exgobernadora de Carolina del Sur logró 44,5%. Así, el magnate ha conseguido dos victorias consecutivas desde que comenzó el proceso de primarias el lunes de la semana pasada, con las asambleas electorales de Iowa.

En la ronda inicial de votación, Donald Trump recibió el 51% de los votos, superando al gobernador de Florida, Ron DeSantis, que obtuvo el 21,2%. Le siguieron Nikki Haley con un 19,1% y el empresario Vivek Ramaswamy con un 7,7%.

Trump lidera la carrera por la candidatura del partido con 31 delegados después de las primarias en Iowa y Nuevo Hampshire. Y le sigue Haley con 16. Se requiere un mínimo de 1.215 delegados para obtener la candidatura oficialmente.

Desde la votación en Iowa, tanto DeSantis como Ramaswamy se retiraron de la competencia.

Los partidarios del candidato presidencial republicano Donald Trump aplauden en la celebración en el Sheraton el 23 de enero de 2024 en Nashua, New Hampshire. Foto: Chip Somodevilla / Getty Images

El exmandatario republicano destacó recientes encuestas que lo posicionan adelante en la carrera por la Presidencia de Estados Unidos para las elecciones de noviembre, donde competirá contra el demócrata Joe Biden, quien busca la reelección.

Una encuesta reciente de Harvard CAPS-Harris revela que, en una hipotética elección directa, Donald Trump obtendría una ventaja de 7 puntos porcentuales sobre el actual presidente, con un apoyo del 48% frente al 41%, señaló la agencia de noticias.

“Ganamos a Biden. Casi se podría decir: ¿quién no? ¿Quién diablos no puede? Ese hombre no puede juntar dos frases seguidas. No puede encontrar las escaleras para bajar de un escenario”, arremetió, una vez más, contra el demócrata.

En su declaración, el magnate también emitió críticas a Haley por su actitud positiva a pesar de su desempeño reciente en las encuestas, donde quedó en tercer lugar la semana anterior y en segundo lugar esta semana. Enfatizó que no se debería permitir a alguien proclamarse victorioso tras obtener resultados “pobres”.

​Los dos candidatos republicanos se cruzarán nuevamente el 24 de febrero en Carolina del Sur, donde Nikki Haley fue gobernadora de 2011 a 2017. Antes de esto, el 8 de febrero, Donald Trump recibirá a los 26 delegados del caucus de Nevada, ya que la política optó por no participar en ellos.

