Fiscalía francesa desestima una de las denuncias en contra de Gérard Depardieu

El caso en contra de Gérard Depardieu, por diversas denuncias de acoso y abuso sexual, está aún lejos de resolverse o llegar a un acuerdo. Sin embargo, ha sido la Fiscalía de Francia quien ha comenzado a “marcar el camino” hacia un rumbo específico.

De acuerdo con diversas fuentes locales, la Fiscalía decidió desestimar una de las denuncias en contra del intérprete de “Life Of Pi”, la cual fue realizada por la actriz Hélène Darras en septiembre de 2023.

Según lo revelado por la actriz francesa, 2 meses después de la denuncia, Depardieu y ella compartieron el set durante la filmación de la cinta “Disco” en el año 2007. En dicho periodo, y según lo revelado por Darras, el actor galo la atacó sexualmente además de realizar presuntos tocamientos indebidos por parte de Gérard.

Gérard Depardieu ha sido acusado de múltiples abusos sexuales. Crédito: AFP / Getty Images

¿Por qué se desestimó el caso en contra de Gérard Depardieu?

De acuerdo con la misma Fiscalía, el caso de Darras en contra de Depardieu fue desestimado debido al estatuto de limitaciones. Lo anterior significa que la denuncia de la actriz se realizó fuera del tiempo en el que se puede presentar cargos.

Aunado a lo anterior, también se reveló que la falta de “testimonios” también tuvo injerencia en la decisión del juez: “No hay ninguna otra mujer cuyos testimonios en el marco de esta investigación hayan aportado nuevos elementos al juez”.

Cabe recordar que el caso de Darras fue dado a conocer a través del “Complement d’Enquete: the Downfall of an Ogre”, en donde se mostró al actor realizar chistes y comentarios obscenos y sexualmente inapropiados. De igual manera, vale la pena mencionar que la acusación de Darras se sumó a la de otras 13 mujeres que se pronunciaron en contra de Gérard a lo largo de dos décadas.

Hasta el momento, y luego de la desestimación del caso de Darras, Gérard Depardieu no ha sido condenado, de manera oficial, por ninguna de las acusaciones realizadas. El actor, por su parte, se ha declarado inocente desde el primer momento.

Gérard Depardieu ha dividido al gremio actoral en Francia. Crédito: AFP / Getty Images

Gérard Depardieu divide al gremio actoral el Francia

Luego de la serie de acusaciones en contra de Gérard Depardieu, un grupo de actores franceses lanzó un comunicado, en diciembre pasado, en donde pidió detener los señalamientos y críticas hacia el actor, quien, de acuerdo con la carta firmada, es uno de los artistas de mayor reconocimiento en el país y este proceso también perjudica a todo el gremio galo.

Como respuesta a lo anterior, un grupo más amplio de actores y actrices señaló como “falta de respeto” la anterior carta, aludiendo a la falta de veracidad de las declaraciones de las víctimas y poniendo en entredicho las agresiones del actor.

De acuerdo con la última declaración de la hija de Gérard Depardieu, Julie, el actor se encuentra severamente con las acusaciones además de defender, en todo momento, su inocencia.

