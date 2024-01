Revelan nuevos detalles sobre el caso de Wander Franco

Los primeros días de enero las autoridades de República Dominicana arrestaron al pelotero de los Tampa Bay Rays, Wander Franco, por presunto abuso sexual a una menor de edad, pues según las investigaciones el joven deportista mantenía una relación una chica de 15 años.

Franco actualmente se encuentra en libertad condicional, pues el juez a cargo del caso en Dominicana determinó que tras el pago de la fianza, podía esperar el juicio en libertad y con un régimen de presentación cada 30 días.

Mientras tanto, la investigación contra Franco sigue su curso para determinar si es culpable o inocente. Recientemente ESPN reveló detalles sobre el caso recolectados por las autoridades de República Dominicana.

Entre los detalles que salieron a la luz está una conversación de Franco con la menor de edad en la que hablan sobre la relación sentimental que mantenían. “Si mi equipo se da cuenta de esto, podría causarme problemas. Es una regla para todos los equipos que no podemos hablar con menores y, sin embargo, tomé el riesgo y me encantó”, envió el pelotero de 22 años desde su teléfono celular.

Wander es acusado de mantener una relación sentimental y sexual con una chica de 15 años. Además el documento de más de 600 páginas que contiene las pruebas, registra que el pelotero pagaba cerca de $8,000 dólares mensuales a la mamá de la presunta víctima, además de la compra de un auto.

“Existen serias dudas sobre la autenticidad de documentos particulares y referencias contenidas en el expediente confidencial del fiscal, que fue divulgado de manera inapropiada a ciertos medios de comunicación”, fue la respuesta del abogado de Franco acerca del documento con las pruebas que reúne la Fiscalía.

La investigación resalta que Franco y la chica se conocieron por internet, cuando ella tenía solo 14 años y el pelotero 21. Desde diciembre de 2022 mantuvieron una relación presuntamente consensuada por ocho meses, en los cuales el Wander pagó mensualmente $8,000 dólares a la madre de la víctima.

Por otro lado, la madre de 35 años también está acusada por la Fiscalía de explotación sexual comercial y lavado de dinero

Por ahora Franco mantiene su libertad condicional con régimen de presentación cada 30 días por los próximos seis meses. Y aunque no tiene restricción de salir de la isla, el pelotero no ha viajado a Estados Unidos y se mantiene con licencia administrativa con los Rays, por lo que es posible que no regrese a jugar en Grandes Ligas.

