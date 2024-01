Una red de escuelas en NYC enseña hebreo moderno a niños de todos los orígenes

Aunque en principio, el nombre podría estar asociado con una escuela exclusiva para niños de una religión y raza específica, nada más lejos de la verdad. Si algún valor define a Hebrew Public Charter Schools, sobre todas las cosas, es que se trata de una organización nacional que apuesta a la diversidad y a la enseñanza de hebreo moderno a niños de todos los orígenes.

Esta escuela autónoma fue inaugurada en 2009 en el Distrito Escolar Comunitario 22 de Brooklyn, siendo la primera semilla de esta red que atiende a casi 700 estudiantes en sus dos campus: una escuela primaria PreK-4 y un campus de escuela intermedia de quinto a octavo grado.

La Chárter 2 de la Academia de Idioma Hebreo (HLA2) brinda a los estudiantes la base académica para realizar con éxito estudios avanzados y lograr un crecimiento personal continuo como ciudadanos globales éticos e informados.

Para lograr esto, HLA2 ofrece un plan de estudios académicamente riguroso de PreK-5 que incluye instrucción inmersiva en hebreo moderno.

“Nuestro alumnado diverso también desarrollará un fuerte sentido de responsabilidad social y cívica, mediante la integración del aprendizaje-servicio en todo el plan de estudios”, destaca la institución en sus postulados publicados en su página web.

Más recientemente en el 2022, abrió sus aulas la Hebrew Public en Staten Island que es la más nueva de la red. Actualmente, este plantel atiende a casi 100 estudiantes de jardín de infantes y primer grado. La proyección es que crecerá hasta convertirse en una escuela de jardín de infantes a quinto grado.

Una “escuela recompensa”

Esta institución ha sido reconocida como una “Escuela de Recompensa” por el Departamento de Educación del Estado de Nueva York, tras valorar el crecimiento académico de sus estudiantes.

“La educación para la ciudadanía global, es una gran parte del enfoque de ese sistema escolar. Incluye el desarrollo de las habilidades de los estudiantes en comunicación, incluido el aprendizaje de un idioma mundial, colaboración, pensamiento crítico y creatividad. También se pone énfasis en la empatía y la inteligencia emocional”, puntualizan en sus publicaciones digitales.

Como subrayan los fundadores de Hebrew Charter Public Schools están abiertos a estudiantes de todas las religiones y orígenes.

“No fomentamos, ni desalentamos, ninguna devoción religiosa. El hebreo es un idioma que se asocia naturalmente con el judaísmo, pero no es inherentemente religioso, de la misma manera que el griego no es sinónimo de griego ortodoxo, el árabe no es inherentemente musulmán, el italiano no es inherentemente católico romano o el inglés no es inherentemente anglicano”, destacan.

El proceso de admisión

Como informa Sasha Kogan, gerente de relaciones externas de la institución, durante todo el año se organizan recorridos en cada una de las sedes de sus escuelas. Se tratan de visitas guiadas para que los padres y representantes puedan conocer los campus, resolver dudas sobre los pilares de este modelo de instrucción y observar la instrucción en el aula.

Como todas las escuelas públicas autónomas está abierta a todos, sin requisitos especiales de admisión ni exámenes de acceso. Si hay más solicitantes que cupos disponibles, los estudiantes son admitidos por sorteo.

Actualmente, hay 11 campus de este modelo escolar, desde jardín de infantes hasta octavo grado en todo el país. Hay escuelas autónomas hebreas en Nueva York, East Brunswick, Nueva Jersey, Filadelfia, Washington, DC, Minneapolis, San Diego y Los Ángeles.

Estas escuelas suelen tener un promedio de 25 estudiantes en cada salón de clases. Hay dos profesores en aulas de enseñanza integrada y dos profesores que imparten clases de hebreo moderno de forma conjunta.

A todos los niños se les enseñan las materias básicas de lengua y literatura inglesa, matemáticas, estudios sociales y ciencias, además de hebreo.

Además de estas asignaturas, los estudiantes tienen educación física regular. Las ciencias, el arte y la música también son partes importantes del plan de estudios y los niños reciben instrucción regular en estas materias durante la semana.

Más detalles:

Para conocer todos los detalles de la inscripción y el plan de estudios de esta red de escuelas autónomas visite: hebrewpublic.org