Entrevista: Representante Delia Ramírez sigue de cerca el tema de extranjeros que no pagan impuestos bajo Ley 22 y desplazamientos en Puerto Rico

Nueva York – El pasado 5 de diciembre, la representante demócrata de Illinois, Delia Ramírez, utilizó su discurso en el “floor” de la Cámara federal para alertar sobre un tema con el que no se le había asociado directamente, pero que para ella es “personal”: el desplazamiento de boricuas en la isla por la llegada de multimillonarios, mayormente estadounidenses, cobijados con decretos bajo la Ley 22 (“Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico) que los exime del pago de impuestos.

“Sr. presidente (de la Cámara), me levanto hoy para hablar sobre una crisis de desplazamiento, evasión de impuestos y asequibilidad de vivienda que está afectando directamente a nuestras comunidades, incluyendo a nuestra gente del Distrito 3”, inició la legisladora su mensaje que fue destacado ampliamente en redes sociales, particularmente por miembros de la diáspora boricua en Estados Unidos.

“Debido a la Ley 22 y las lagunas en las leyes de impuestos federales, Puerto Rico es el único lugar donde un estadounidense rico, sin vínculos con la isla, se puede mudar y evadir el pago de impuestos federales: impuestos que representan fondos esenciales para programas de rescate gubernamental e infraestructura crítica en nuestros distritos”, continuó ante los miembros de la Cámara de Representantes, de mayoría republicana.

“Y mientras estos estadounidenses buscan refugio fiscal en Puerto Rico, están aumentando el costo de la renta en un 600%, privatizando tierras que le pertenecen a la gente, robándole a los puertorriqueños vivienda asequible, y provocando la segunda gran migración que la isla ha visto”, expuso la congresista.

“El Congreso tiene la responsabilidad de cerrar la laguna de la Ley 22 que daña a los puertorriqueños y priva a nuestros distritos de recursos vitales”, emplazó Ramírez del ala más progresista del Partido.

Aunque de origen guatemalteco, Ramírez conoce de cerca las vicisitudes y desafíos que enfrenta la comunidad puertorriqueña, particularmente en Chicago.

Ramírez y su contacto con los puertorriqueños en Illinois

La congresista representa al Distrito 3 de Illinois que cubre vecindarios como Humboldt Park, en la referida ciudad, donde una vibrante comunidad boricua sigue marcando el mapa demográfico y cultural.

A lo largo de su estancia en Chicago, donde nació, fue criada y ahora representa en el Congreso, ha escuchado diversas historias de puertorriqueños que se han visto forzados a migrar a Estados Unidos por la situación económica y la crisis de vivienda.

Sus propios constituyentes, según destacó, le han comentado que obtener viviendas a precios asequibles en Puerto Rico es casi imposible.

“Al igual que los boricuas en Humboldt Park, los boricuas están luchando contra el desplazamiento, la ‘gentrificación’ y la falta de vivienda asequible, debido a esta ola de estadounidenses que son multimillonarios, se mudan a la isla y compran y están privatizando tierras que pertenecen al pueblo. Quieren tomar también control sobre las playas que son del pueblo…”, comparó la demócrata en entrevista exclusiva con El Diario de NY.

“Lo que estoy viendo es que los puertorriqueños se están viendo forzados a salir de la isla que aman, que llaman hogar… que su cultura y su identidad son parte de esa isla. Y mucho tiene que ver porque nosotros estamos dejando que estos estadounidenses ricos inviertan en sus tierras, las hagan privadas y les quiten los beneficios a los puertorriqueños”, insistió la entrevistada.

La migración de boricuas a Humboldt Park desde los años 50

Entre los años 1950 y 1965, miles de puertorriqueños intensificaron la migración a vecindarios como Humboldt Park, no solo solo desde el territorio, también desde otras zonas más al norte de la ciudad debido al fenómeno denominado “gentrificación”.

Bajo la “gentrificación” o reurbanización, la población original de un lugar es desplazada por otra con mayor poder adquisitivo; generalmente, a través de renovaciones y cambios urbanos y de infraestructura en la zona.

“El influjo de puertorriqueños coincidió con una mayoría de la población europea moviéndose fuera de la comunidad”, explica un artículo en la página del departamento de Estudios de Chicago de la Universidad de Chicago titulado “La historia de Humboldt Park”.

A través de su discurso en el “piso” de la Cámara, Ramírez no solo buscaba alertar sobre esta problemática que une a los puertorriqueños dentro y fuera de la isla, también probar que no solo a los congresistas de origen boricua les importa este tipo de debate.

El porvenir de Puerto Rico nos debe importar a todos

“Se asume que solo a cierto grupo de congresistas le importa lo que pasa en Puerto Rico. Es importante que mis colegas y los estadounidenses y las comunidades entiendan que la capacidad de Puerto Rico de salir adelante nos debe importar a todos nosotros. Yo fui criada en Humboldt Park, mayormente una comunidad puertorriqueña… Hay una idea de que si tú no eres puertorriqueño o si tú no eres guatemalteco, o si tú no eres esto, no te puede importar una situación. Y para mí es muy importante que, primero, se entienda que la comunidad puertorriqueña tiene cada vez más y más personas que quieren un mejor porvenir para Puerto Rico; que entienden la conexión entre la diáspora y la gente en la isla”, aseguró.

“Y si no te importa Puerto Rico en la manera en que me importa a mí, te debería importar la cantidad de estadounidenses que no quieren pagar impuestos en tu distrito y cómo eso está afectando la inversión en educación en tu distrito, el cuidado de salud y la solvencia en los programas sociales. Eso no se está pagando porque lo que está pasando en Puerto Rico, estamos dejando que pase”, agregó.

Ley 22 resuena cada vez más en el Congreso de Estados Unidos

Ramírez forma parte del grupo de legisladores demócratas que no son de origen boricua, pero están convencidos de que el tema de las exenciones fiscales a extranjeros que se relocalizan en Puerto Rico bajo promesa de inversión debe ser atendido también a nivel federal.

“Hay algo que es crítico. Seas republicano o demócrata, nos debería preocupar. Esta laguna fiscal, esa pérdida de fondos de impuestos es pérdida de fondos de impuestos en nuestros distritos. Yo tengo millonarios en mi distrito que dicen, ‘¿sabes qué?, me voy para Puerto Rico, porque voy a evadir pagar impuestos en Estados Unidos. Y me voy a ir a otro lugar donde me van a dejar comprar propiedades y no pagar impuestos’. Estamos perdiendo infraestructura crítica en nuestros distritos cuando estos millonarios deciden que van a evitar pagar impuestos federales y me voy a ir a otro lugar…”, abundó.

¿Cómo activistas proponen resolver la laguna fiscal?

Actualmente, grupos de activistas puertorriqueños en la diáspora abogan por soluciones desde el Congreso a la laguna legal que creó la sección 933 del Código de Rentas Internas de Estados Unidos.

La sección establece que los ciudadanos de EE.UU. que son residentes bona fide de Puerto Rico pueden tener la obligación de hacer una declaración de impuestos de EE.UU.

El Servicio de Rentas Internas (IRS) añade en su página web: “El ingreso recibido de fuentes de Puerto Rico está exento de impuesto en EE.UU. bajo la sección 933 del Código de Rentas Internas de los EE.UU. (U.S. Internal Revenue Code), excepto salarios y pensiones recibidas como empleado civil o militar del gobierno de los Estados Unidos”.

En virtud de la Ley 22 aprobada en el 2012 por la Legislatura en Puerto Rico, estos residentes inversionistas están exentos del pago de impuestos sobre las ganancias de capital. Esto significa que las ganancias de las acciones, bonos u otros bienes personales de la persona mientras vive en Puerto Rico se consideran ingresos de origen puertorriqueño, y, por lo tanto, están exentos del pago de impuestos.

IRS investiga a unos 100 beneficiarios de la Ley 22

Precisamente, en este momento, el IRS encabeza una investigación contra unos 100 recipientes de los decretos fiscales que otorga el Departamento de Desarrollo Económico (DDEC).

En julio pasado, el tema trascendió a medios estadounidenses a raíz de un artículo en Bloomberg. De acuerdo con el reporte del medio especializado en finanzas, el IRS anda tras la pista de extranjeros beneficiarios de la Ley 22, muchos de estos criptoinversionistas, bajo sospecha de que se están aprovechando ilegalmente de las exenciones fiscales.

La pesquisa, que podría implicar el procesamiento criminal de algunos de los beneficiarios, estaría centrada en el dato sobre si estas personas habrían mentido sobre su estancia en la isla y sus ingresos.

Ramírez y otros demócratas consideran acciones legislativas

Ramírez es una de las 12 representantes demócratas que firmó en noviembre una carta en la que se le solicita al IRS que avance en la divulgación de los resultados de las indagatorias bajo la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act / FOIA).

Sobre este particular, la representante reveló a este rotativo que ha mantenido conversaciones sobre el tema con congresistas boricuas y otros, principalmente, del Caucus progresista.

“La conversación que hemos tenido es muy directa, lo que quiere decir que el Congreso tiene la responsabilidad de cerrar las lagunas fiscales que permiten a los estadounidenses ricos a evadir su responsabilidad con sus comunidades”, expuso.

Sin embargo, la demócrata indicó que, antes de cualquier acción a nivel legislativo, se necesita evaluar los hallazgos del IRS.

“Se tiene que contar con toda la información del IRS y qué es lo que encuentra. Y ya una vez tengamos mayor entendimiento de los hallazgos, queremos discutir algunas recomendaciones y qué es lo que podemos hacer mediante acción legislativa o ejecutiva. Ver qué se puede traer al piso por medio de distintos comités…”, detalló.

“Ver cuál es el trabajo que vamos a hacer este año para poder presentar un proyecto de ley que tenga fuerza y apoyo, cuando los demócratas, si Dios quiere, seamos mayoría en el Congreso el año que viene”, continuó.

“¿Con los republicanos no hay manera de trabajar este tema ahora?”, cuestionó El Diario de NY.

Ramírez respondió: “Muchos de ellos son los amigos de los que se están yendo para allá (los multimillonarios que se trasladan a Puerto Rico con decretos)”.

“No va a ser fácil que se haga algo este año, pero yo creo que va a ser muy importante poder tener la información que dé el IRS para saber qué se puede hacer a nivel administrativo, y qué se puede hacer a partir de este momento mientras llegamos al próximo Congreso en el 2025”, puntualizó.

El IRS no ha dicho cuándo informará sobre los resultados de la investigación.

DDEC defiende los incentivos contributivos a extranjeros en Puerto Rico

El DDEC reveló que colabora con la pesquisa federal y que suministró gran parte de la información que evalúa el IRS. En defensa a los decretos que forman parte del Código de Incentivos o Ley 60, han insistido en que estos han contribuido a la creación de 4,000 empleos directos.

El director de la agencia, Manuel Cidre, además aseguró que, desde el 2021, intensificaron la labor de fiscalización. Hasta el momento, se han otorgado 5,500 decretos desde el 2012. De esos, más de 300 han sido revocados por incumplimiento, la mayoría relacionados con la presentación de informes anuales.

Otros factores que inciden en la crisis de vivienda en Puerto Rico

La crisis de vivienda se alimenta de varios factores que no se limitan a las exenciones fiscales bajo la Ley 22.

Un estudio divulgado por la organización Foundation for Puerto Rico arrojó que la súbita reducción en el inventario de viviendas tras la devastación en la isla producto de múltiples desastres naturales ha incidido en la problemática. También un largo declive económico desencadenado por la eliminación de incentivos federales a la industria manufacturera que causó a su vez de la pérdida masiva de empleos bien pagados en varias áreas.

“La vivienda es un tema altamente complejo porque todos somos actores en materia de vivienda. Nunca debe ser examinado bajo una sola perspectiva, problema o solución”, plantea el reporte.

Los investigadores recomiendan incrementar el inventario de viviendas.

“Se debe dar alta prioridad, centrándose en las áreas donde más se necesita. Zonificación excluyente y arcaica debe ser modificada, y extensos suburbios de casas unifamiliares deben dar paso a una mayor densidad y viviendas de bajo costo cerca de dónde están los empleos”, recomiendan los investigadores.

Además aconsejan la implementación de políticas de zonificación más inclusivas así como diseños de viviendas más flexibles, eficientes e innovadores.

Imponer mayores controles a la renta también podría ayudar a proteger a los inquilinos existentes hasta que el inventario crezca.

