Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 25 al 31 de enero

Estreno de ‘El Insomnio Americano 2024’

El comediante Saulo García retoma la comedia que le popularizó hace 20 años. El insomnio americano 2024 es una versión renovada del unipersonal que refleja la vida del inmigrante recién llegado, y está basada en las propias experiencias del comediante en los Estados Unidos. La nueva puesta en escena se estrenará este viernes 26 de enero en las tablas del Repertorio Español( 138 East 27th Street), con funciones ininterrumpidas hasta el 11 de febrero. Esta popular comedia fue vista por más de 30,000 personas en Estados Unidos, Colombia y Canadá en su estreno original. La comedia es altamente recomendable para todo tipo de inmigrantes: quienes ya están establecidos, van a reír recordando los trabajos que pasaron; y quienes recién llegan, van a poder asumir con humor las dificultades que les esperan. Esta versión de “El insomnio americano 2024” es dirigida por Juan Carlos Talero. Boletos e información: https://repertorio.nyc.

Saulo García/Cortesía Repertorio Español

Exhibición fotográfica en El Bronx

El Bronx Documentary Center (BDC) inaugura este viernes 26 de enero una exposición titulada “Through Our Eyes: Youth Photography at the Bronx Documentary Center, 2013-2023”, que presenta 10 años de fotografía galardonada por estudiantes de la Youth Photo League, el programa educativo del BDC que ha brindado clases gratuitas de documentación, fotografía y periodismo a cientos de estudiantes de secundaria y preparatoria. Muchos de los jóvenes provienen de hogares hispanos y desean representar a su comunidad, aportando perspectivas diversas a sus historias. La exposición se acompaña de un catálogo traducido al inglés y al español que presenta obras de 85 estudiantes. Estará abierta hasta el 3 de marzo con entrada gratuita. El BDC está ubicado en 614 Courtlandt Ave, Bronx. Información: https://www.bronxdoc.org

El Bronx. Foto: Janet Hernandez

Exhibición artística “Fashion Forward”

La galería “B” Dry Goods estrena esta semana la exhibición titulada “Fashion Forward”, la cual representa una celebración de las artes de la moda, con pinturas y dibujos originales de Yves Saint Laurent, Pierre Balmain, Hubert de Givenchy, Karl Lagerfeld, Alexander McQueen, Christian Lacroix, Antonio Lopez, Christian Dior y otros, así como textiles originales, prendas de vestir, efímeros y obras de arte contemporáneas que exploran los mundos del arte y la moda. La galería está ubicada en el 679 Franklin Avenue, en Crown Heights, Brooklyn. Más información: https://bdrygoods.com.

El Año del Dragón con Nai- Ni Chen

El Año del Dragón se considera uno de los años más auspiciosos y significativos en el zodíaco chino, simbolizando fuerza, valentía y buena fortuna. Para conmemorar esta ocasión especial, el Centro Kupferberg de las Artes en Queens College, Flushing, se ha asociado con la renombrada Compañía de Danza Nai-Ni Chen para crear una extravaganza cultural llena de actuaciones vibrantes, festividades tradicionales y experiencias inmersivas. Las actuaciones aptas para toda la familia tendrán lugar el sábado 27 de enero y el domingo 28 de enero, con majestuosos dragones, leones danzantes, danza mongol, acróbatas y mucho más. Las entradas están disponibles en línea en https://kupferbergcenter.org/lunar-new-year/ o por teléfono al (718)-793-8080.

Foto: Cortesía Michelle Tabnick PR

Morat en el Madison Square Garden

Morat continúa con su gira “Si ayer fuera hoy”, con la que está recorriendo 16 ciudades de Estados Unidos, y este sábado 27 de enero llega a Nueva York. El escenario del Theater del Madison Square Garden recibirá a la destacada banda colombiana, compuesta por Juan Pablo Villamil, Juan Pablo Isaza, Simón Vargas y Martín Vargas, que viene de realizar historia llenando dos estadios “El Campín” de Bogotá en solo 24 horas. Todo en medio de una gira mundial que los consolidó como una de las bandas latinas más influyentes a nivel global. A las 8:00 pm. Entradas: https:www.stubhub.com.

Foto:Getty Images

Celebración al estilo japonés

Celebra el Año Nuevo al estilo japonés en la fiesta de Oshogatsu en la Japan Society este domingo 28 de enero. Después de disfrutar de una actuación de tambores taiko japoneses, los niños están invitados al escenario para participar en un mini taller práctico de tambores. Taiko Masala ha emocionado a audiencias en todo Estados Unidos con actuaciones de taiko, la percusión tradicional de Japón. Las familias pueden dar la bienvenida al Año Nuevo con actividades tradicionales como caligrafía de Año Nuevo (kakizome), danza del león (shishimai), golpeteo de arroz (mochi), cuentacuentos kamishibai, fabricación de cometas y más manualidades temáticas de Año Nuevo. Se ofrecerán cajas de almuerzo bento japonés y snacks para comprar y disfrutar en el área de picnic.De 12:30 a 3:30 pm. Información y boletos: https://japansociety.org

Foto: George Hirose

Palabra, imagen y escena en Terraza 7

Las escritoras Margarita Drago y Juana Ramos, curadoras del espacio artístico Palabra-Imagen-Escena, inician la programación 2024, con un recital a cargo de la poeta y narradora, dominicana, Osiris Mosquea, y de Carolina Chaves O’Flynn, profesora e investigadora, colombiana, especializada en literatura latinoamericana y española; actividad que tendrá lugar este domingo 28 de enero, a las 5:00 pm, en Terraza 7 (40-19 Gleane St. Elmhurst, Queens). Más información: https://www.terraza7.com

Cortesía Terraza 7

Competencia de poesía en el PRTT

Pregones PRTT y el Nuyorican Poets Café arrancan este lunes 29 de enero el Gran Slam de Poesía mensual en el Puerto Rican Traveling Theater (304 W 47th St). Un ‘poetry slam’ es una competencia amistosa donde los poetas realizan al menos 2 poemas de 3 minutos o menos sobre cualquier tema. Los miembros de la audiencia son elegidos como jueces. Los poetas que compiten en este evento mensual especial son ganadores del Nuyorican Bowery Slam semanal en el Bowery Poetry Club, donde cada lunes por la noche poetas de todo el mundo compiten para ganar un lugar en la gran final en el PRTT. Presentado por la Directora Ejecutiva ganadora del Emmy, Caridad De La Luz “La Bruja” (foto). El Grand Slam incluirá música, destacados poéticos y será seguido inmediatamente por un Twilight Open Mic. Para más información, visite: https://pregonesprtt.org

Poeta Caridad De la Luz “La Bruja”. Foto: Getty Images

Musical infantil “El Otro Oz”

Haz clic en tus talones tres veces y emprende un viaje transformador con el musical “El Otro Oz”, a ritmo de salsa, merengue y folclore mexicano inspirado en “El Mago de Oz”. A medida que se acerca su decimoquinto cumpleaños, Dora, una adolescente latina contemporánea, lucha con las ideas de su familia sobre la tradición y teme su inminente quinceañera. Pero, cuando Dora es arrastrada a una extraña tierra nueva, aprende a celebrar su ritmo único y abrazar su identidad cultural. Presentado por Atlantic for Kids, con libreto de Mando Alvarado y Tommy Newman, música y letras de Jaime Lozano y Tommy Newman, coreografía de Alessandra Valea y dirección de Melissa Crespo. En el Stage 2 del Atlantic Theater Company (330 West 16th Street). Hasta el 18 de febrero. Boletos: https://atlantictheater.org.

Cortesía

La agenda se publica todos los jueves.