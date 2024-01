Bronco celebrará 45 años de trayectoria con shows por México y Estados Unidos

Antes de que se le apague la voz, José Guadalupe Esparza quiere celebrar los 45 años de Bronco con más de 100 shows que ofrecerá el grupo por México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica.

Este 2024 que apenas inicia le espera a Bronco una larga celebración que arrancarán hoy en Guatemala. En marzo ofrecerán dos conciertos en el Luna Park de Buenos Aires, Argentina. En Monterrey aún no está confirmada la fecha de su concierto, pero adelantaron que se presentarán en septiembre.

Y aunque todavía se siente fuerte física y vocalmente para seguir “galopando” en los escenarios, Lupe está consciente de que pronto llegará el día de su retiro.

“Estoy convencido de que hemos trabajado duro. Obviamente no puedo aferrarme a algo que yo ya no pueda hacer. Yo no pienso retirarme porque me morí, pienso retirarme entero como me siento ahorita y ver el camino que siguen los muchachos (sus hijos René y José), pienso que están bien encaminados”, expresó el creador de grandes éxitos como “Sergio El Bailador” y “Nunca Voy a Olvidarte”.

“Lo noto en los conciertos, (mis hijos) tienen sus clubs de admiradoras cada uno. A mí ya no me bajan de suegro. Ya no acaparo en su totalidad llamar la atención. Obviamente la gente me quiere demasiado, me manda muchos piropos”.

El cantante confía en que el público entenderá el día que decida dejar Bronco en manos de sus hijos.

“Yo no quiero ser el cantante de Bronco en silla de ruedas con el oxígeno, como he visto a muchos colegas de la música. En el caso mío y respetando a todo mundo, quiero que la gente lo entienda que, cuando yo ya no tenga voz, que pretenda cantar a fuerza, nomás porque soy Lupe Esparza, es momento de irme retirando”, aseguró.

Incluso retirado de la música, señaló, Lupe colaboraría en la producción y selección de temas para Bronco.

Actualmente, el cantante tiene 69 años y espera seguir al frente de la agrupación por algunos años más.

Sobre quién podría sustituirlo como la voz principal del grupo, indicó que está “muy reñida” la decisión porque sus “potrillos” René y José Adán tienen mucho talento. Aunque José es quien tiene la voz más parecida a la de él.

Desde que sus hijos se unieron a la agrupación, hace ya 12 años, no sólo le dieron “nueva vida” y salvaron del declive a Bronco, además le hacen segunda y tercera voz en los conciertos.