“Intenté limpiarme solo, pero no pude”: El crudo relato de Ezequiel Lavezzi sobre su adicción

El calvario del exjugador argentino Ezequiel Lavezzi continúa después de haber sido ingresado en un centro médico especializado en psiquiatría, tal y como confirman distintos medios.

“Es duro, pero tengo que hacerlo. Tengo que cambiar mi vida y mis hábitos. Y tengo que hacer todo eso por mi hijo. Había ido demasiado lejos. Intenté ‘limpiarme’ solo en la casa de Pilar -otra clínica en la periferia norte de Buenos Aires-, pero no pude. No me quedó más remedio“, asintió Lavezzi al periodista Matías Vázquez.

Todo se remonta al 20 de diciembre, cuando Lavezzi fue internado en la clínica de Cantegril. El argentino se encontraba en su residencia, situada en José Ignacio, cuando fue hospitalizado.

Las circunstancias y los motivos se desconocen, aunque en Uruguay dieron por hecho que había recibido una puñalada en el abdomen, versión desmentida por la directora de la clínica, María del Carmen Lorente.

Su abogado, Marcelo D’Alessandro, también desmintió la versión de los medios uruguayos. “De madrugada, empezó a gritar y a decir que había gente en la casa. Su hermano empezó a buscar por todos lados y tomó unas tijeras (…) El hermano le dijo que no había nadie. Él (Ezequiel Lavezzi) insistió en que sí. En ese momento, entró en un estado de tensión y perdió los estribos. Su hermano lo agarra y se caen. Al caer, ‘Pocho’, que ya se había lesionado el omóplato o la clavícula en un partido y, por tanto, era propenso a volver a lesionarse, sintió un dolor agudo. Las heridas (superficiales en el abdomen) fueron causadas por estas tijeras y no por ninguna otra lesión”, declaró.

Los motivos siguen sin esclarecerse respecto a Lavezzi, pero el exjugador, completamente aislado en una clínica psiquiátrica, se está rehabilitando para volver a la normalidad. Futbolista querido en París, donde fue un ídolo para la afición, y también con la selección argentina, con la que llegó a la final del Mundial en 2014, el ‘Pocho’ se retiró en el año 2020, después de fichar por el Hebei FC, de China en 2016. Un episodio que mantiene en vilo a Argentina, después de haberse difundido la versión de que había sufrido un apuñalamiento por una disputa familiar.

El delantero argentino Ezequiel Lavezzi jugó las filas del París Saint-Germain. Crédito: EFE

El hijo del Pocho Lavezzi se pronunció

Su hijo Tomás también ha querido dedicarle unas bonitas palabras a través de las redes sociales: “Te extraño mucho”, ha escrito el joven junto a una foto de ambos en el coche.

Lo más tierno es que la publicación está acompañada de un tema de Residente que dice lo siguiente: “Y si estás lejos no importa, porque la luz de la tarde nos une. De cerca o de lejos tú me subes el sistema inmune. Y si la luna se queda sin noche, y las mañanas se quedan sin aves mejor, por ahora, nos damos un beso. Antes que el mundo se acabe”.

