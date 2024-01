Tiroteo en tienda Costco: cliente se baleó por accidente en NJ

Un cliente resultó herido después de que el arma que llevaba consigo dentro de una tienda Costco se disparara accidentalmente, dijo la policía en Nueva Jersey.

El incidente, que sigue bajo investigación, ocurrió en la sucursal de Brick Township en la Ruta 70 alrededor de la 1 p.m. del domingo, reportó NJ.com.

El arma la portaba su dueño en ese momento, dijo la policía local. El cliente no identificado fue llevado a un hospital, pero sus heridas no se consideraron potencialmente mortales. Nadie más resultó lesionado y no está claro si el implicado tenía permiso para portar armas y/o enfrentará cargos penales.

No se informó si el personal de Costco tomó alguna medida de seguridad después de que se disparó el arma para proteger a los clientes y empleados. La cadena de tiendas, que posee 861 sucursales en 14 países, no ha emitido comentarios.

Dos días después, el martes Richard H. Berdnik, alguacil de Nueva Jersey que estuvo al servicio de la ley durante más de 40 años, fue hallado muerto en el baño de un restaurante con una herida de bala al parecer autoinfligida.

En septiembre el cuerpo de una mujer fue hallado en la cabina de un camión durante una investigación en un centro de distribución de Costco en Monrovia, Maryland.

