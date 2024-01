USCIS facilita a ciertos inmigrantes proceso para ampliar estadía o cambio de estatus en Estados Unidos

La oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) modificó algunas de sus reglas para facilitar el proceso de petición para ampliar la estadía en Estados Unidos, acción que aplica a ciertos tipos de no-inmigrantes.

“Un trabajador que ha permanecido en Estados Unidos después de la expiración de su período de admisión identificado en su Formulario I-94 debido a una disputa laboral en el lugar de trabajo no se verá afectado negativamente únicamente por estas razones al solicitar ‘una visa posterior’ o un cambio de estatus migratorio”, indicó la agencia en un comunicado.

Agregó que el Manual de Políticas que establece que los oficiales de USCIS aplicarán la discreción que les otorgan las reglas, para que bajo ciertas condiciones se pueda “excusar el hecho de que un no inmigrante no presente una solicitud de extensión de estadía”, siempre y cuando esta demora se deba a circunstancias fuera del alcance del inmigrante.

“La actualización aclara que las circunstancias extraordinarias pueden incluir, entre otras, cuando la demora se debió a una desaceleración o interrupción del trabajo que implique una huelga, cierre patronal u otra disputa laboral”, indica USCIS.

También puede ser una justificante cuando la razón principal de la presentación de la demora es la imposibilidad de obtener una “solicitud de condición laboral certificada o una certificación laboral temporal”, si es que hay una interrupción en los fondos gubernamentales que respaldan tales adjudicaciones.

Se destaca que la decisión se tomó luego del informe del Grupo de Trabajo para la Protección de los Trabajadores H-2B, a fin de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende USCIS, tome en consideración los factores externos que obligan a una persona a retrasar un proceso.

“Si bien USCIS no emite visas, adjudicamos solicitudes de extensión de estadía y cambio de estatus”, aclara la agencia. “Generalmente, ciertos no inmigrantes presentes en Estados Unidos que son admitidos por un período específico, o sus peticionarios, pueden solicitar una extensión de su período de admisión para continuar participando en aquellas actividades permitidas bajo la clasificación de no inmigrante en la que fueron admitidos”.

USCIS indica que ciertos no inmigrantes presentes en Estados Unidos, o sus peticionarios, pueden buscar cambiar su estatus –a una Green Card, por ejemplo– a otra clasificación de no inmigrante, si cumplen con los requisitos.

La agencia insiste que, a su discreción, puede excusar la falta de presentación del Formulario I-94 si hubo las condiciones extraordinarias descritas.