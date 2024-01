Carlo Ancelotti sobre salida de Jurgen Klopp del Liverpool: “Va a seguir aportando mucho al fútbol”

El italiano Carlo Ancelotti, director técnico del Real Madrid, se pronunció sobre el sorpresivo anuncio del alemán Jurgen Klopp, su homólogo en el Liverpool inglés, de dejar a final de temporada su cargo en el equipo de la Premier League, asegurando que “va a seguir aportando mucho al fútbol”.

“Es bastante sorprendente pero lo entiendo. A veces puede pasar que después de mucho tiempo de trabajo con el mismo equipo y los mismos jugadores, te baja un poco la motivación”, reconoció Ancelotti en una rueda de prensa recogida por EFE.

“Creo que es lo que le ha pasado a Klopp en el Liverpool, donde ha hecho y está haciendo un trabajo fantástico. Le da mucho mérito ser autocrítico y objetivo. Deja el club en otras manos, esto para mí merece todo el respeto para él porque es un gran entrenador y va a seguir aportando mucho al fútbol”, añadió.

Carlo Ancelotti se ha enfrentado diez veces a Jurgen Klopp como entrenador (cinco victorias, tres empates y dos derrotas) y está invicto en los últimos seis encuentros (tres victorias y tres empates).

Klopp compareció este viernes ante los medios de comunicación después del anuncio bomba. De forma adelantada, y antes de la conclusión de su contrato en 2026, el alemán sorprendió a todos comunicando públicamente en un video compartido en redes sociales del club “red” que no seguirá como entrenador más allá del 30 de junio.

“Me estoy quedando sin energía. No tengo ningún problema ahora. Yo lo sabía desde hace tiempo y tenía que anunciarlo en algún momento. Sé que no pudo hacer el trabajo una y otra vez. Después de todo el tiempo que pasamos juntos, el respeto y el amor creció y lo menos que os debo es la verdad”, aseguró en un vídeo hecho público en las redes del club.

“Si me preguntas: ‘¿Volverás a trabajar alguna vez como entrenador?’ Diría que no. Pero obviamente no sé cómo me sentiré porque nunca estuve en esta situación. Lo que sí sé definitivamente es que nunca jamás dirigiré un club en Inglaterra diferente al Liverpool. Es imposible. Mi amor por este equipo y mi respeto por la gente es demasiado grande. Es parte de mi vida. ¿Si volveré a trabajar algún día? Por supuesto, me conozco a mí mismo, no puedo quedarme sentado. Quizás encuentre algo más que hacer. Pero no dirigiré un club ni una selección al menos durante un año. No puedo hacerlo y no quiero hacerlo”, apuntó en la entrevista al equipo de prensa del Liverpool.

Después de un exitoso período en el equipo alemán Borussia Dortmund, donde obtuvo dos títulos consecutivos de la Bundesliga frente al Bayern Múnich (2011 y 2012) y llegó a la final de la Liga de Campeones en 2013, Jürgen Klopp se unió al Liverpool en octubre de 2015 como reemplazo de Brendan Rodgers. En Liverpool, Klopp puso fin a una sequía de 30 años sin títulos de liga, ganando su primera Premier League en 2020 y llevando al club a su sexta Liga de Campeones en 2019 en el Metropolitano contra el Tottenham. También participó en las finales de 2018 y 2022, ambas perdidas ante el Real Madrid.

Bajo la dirección de Klopp, el Liverpool también logró victorias en la Supercopa de Europa (2019), el Mundial de Clubes (2019), la Community Shield (2022) y la Carabao Cup (2022).

Sigue leyendo:

–Messi llegó a Arabia Saudita donde tuvo un exótico recibimiento por parte de fanáticos [Video]

–Paraguay y Argentina vencen en el Preolímpico y toman la cima del Grupo B

–Uriel Antuna le dio la bienvenida al Chicharito Hernández y Andrés Guardado a la Liga MX