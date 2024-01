Martín Berlanga queda fuera de ‘Hoy Día’: “La compañía me llamó ayer para avisarme”

El programa de televisión ‘Hoy Día‘ ha enfrentado grandes cambios, y es que van desde los despidos de Adamari López y Chiquibaby, hasta los nuevos conductores que se encargan de mantener el rating de Telemundo todas las mañanas. Desde el pasado jueves una nueva noticia forma parte de las transformaciones que le han hecho al espacio matutino del canal.

Martín Berlanga es un reconocido periodista que se encargaba de dar las noticias en dicho espacio, pues dejará de ser así porque la empresa tomó la determinación de no acceder a una renovación del convenio que tenían, mientras que su ingreso a la nómina del canal había sido en el año 2012.

“Estoy saliendo de Telemundo, para que se enteren por mí. La compañía me llamó ayer para avisarme de que el contrato ya no iba a tener una extensión, así que ya ha terminado mi relación con Telemundo a partir del día de ayer. En medio de todo esto, con mucho agradecimiento porque durante todo este tiempo que estuve trabajando en Telemundo conmigo han sido estupendamente maravillosos, todos los jefes que me ha tocado tener. No tengo ni una sola queja”, expresó en un video que subió a Instagram.

Telemundo responde a la salida de Martín Berlanga

“Martín es un periodista y profesional de gran talento. Estamos especialmente agradecidos por sus contribuciones a Telemundo y le deseamos grandes éxitos en sus futuros proyectos” fue la respuesta que tuvo People en Español.

Famosos reaccionan al comunicado de Martín Berlanga

Olga Tañón fue una de las primeras personalidades del mundo del entretenimiento que expresó su solidaridad hacia el periodista: “Su profesionalismo sin igual va a hacer demasiada falta. Lluvia de bendiciones”.

“Amigo son ciclos!!! Eres un excelente profesional y ser humano! Puertas grandes se abrirán! Te quiero”, escribió la presentadora de televisión Rashel Díaz.

El periodista Martín Berlanga recibe el apoyo de otras personalidades. / Foto: Mezcalent.

La mexicana Ana María Canseco también dejó su comentario: “Eres un gran profesional y una gran persona… sé que vienen cosas muy buenas para ti, este es solo un capítulo que termina”.

“Dios te acompañe, y que vengan mejores oportunidades”, expresó la actriz Maribel Guardia.

La periodista puertorriqueña Lourdes del Río manifestó su apoyo de la siguiente forma: “Sabes cuánto te quiero hermano. Apenas me enteré hace unas horas y te escribí. Eres un excelente profesional y aún mejor persona. Lo mejor está por venir”.

