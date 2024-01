Target lanza más de 1,000 productos para el bienestar de la salud y la belleza, desde solo $1.99 dólares

Target Corporation anunció que presentará más de 1,000 nuevos productos relacionados con el bienestar a partir de solo $1.99 dólares, para ayudar a los consumidores en su viaje de bienestar de la salud y la belleza.

La oferta incluye desde ropa y accesorios hasta suplementos, vitaminas y la última tecnología.

“El bienestar se ha redefinido para abarcar una forma de vida más integral, y también es diferente para cada persona”, dijo Rick Gomez, vicepresidente ejecutivo y director de alimentos, productos básicos y belleza de Target.

“Es por eso que Target está ofreciendo a los huéspedes el mejor destino para respaldar su viaje de bienestar, ya sea disfrutando de una bebida sin alcohol de Sechey o abasteciéndose de Bloom para obtener sus verduras diarias. Lo estamos haciendo divertido y es fácil para nuestros huéspedes descubrir nuevos productos a un precio excelente, con más de 1,000 nuevos productos de bienestar, desde solo $1.99“, agregó Gomez.

Los visitantes de Target, encontrarán una variedad de productos relacionados con el bienestar, incluidos los artículos fitness hasta exhibiciones de marcas importantes en departamentos que incluyen salud y belleza.

Además, el minorista ha lanzado un destino de bienestar en línea en Target.com con ideas, productos, inspiración para comidas y ofertas que los huéspedes pueden aprovechar para comenzar o continuar sus viajes de salud y bienestar.

Estas son algunos de los productos de bienestar que Target pondrá a la disposición de sus huéspedes:

Exclusivamente en Target

Los huéspedes pueden encontrar marcas como Ghia (nueva), Good & Gather, Being Frenshe, Blogilates, Sechey (nueva), All in Motion y más para su bienestar, de forma exclusiva en Target.

Suplementos e hidratación

Los clientes pueden obtener verduras con Bloom, suplementos de gomitas con Hum (nuevo), hidratación con Liquid IV, vitaminas y probióticos con O Positiv (nuevo) y proteínas con Podium (nuevo).

Marcas de celebridades

Los consumidores pueden probar las últimas marcas de celebridades, incluida good.clean.goop, una nueva línea de productos básicos de belleza y bienestar de la fundadora de Goop, Gwyneth Paltrow; Déjame, la nueva línea de vitaminas y suplementos de Kourtney Kardashian Barker; y Being Frenshe, una línea de productos de cuidado personal que mejoran el estado de ánimo y rituales de cuidado personal de la fundadora Ashley Tisdale.

Artículos de entrenamiento

Ropa de entrenamiento All in Motion que permite a los huéspedes mejorar sus movimientos; Bala Bangles que aporta estilo a las pesas de muñeca, tobillo y mano; y Blogilates que ofrece bandas de resistencia y más.

Alimentos y bebidas saludables

Good & Gather ofrece alimentos formulados sin saborizantes artificiales, colorantes sintéticos, edulcorantes artificiales ni jarabe de maíz con alto contenido de fructosa; Quest ofrece alimentos ricos en proteínas que minimizan los carbohidratos y el azúcar; y Ghia y Sechey, es una opción en el segmento de bebidas no alcohólicas.

Artículos de uso diario

Marcas apreciadas por los clientes como Tree Hut, CeraVe, Native y Lume, para el cuidado de la piel, el cabello y la apariencia personal.

