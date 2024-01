Amaury Vergara descarta el fichaje de Carlos Vela por parte de Chivas de Guadalajara

El presidente de las Chivas Rayadas de Guadalajara, Amaury Vergara, decidió acabar con los rumores sobre el equipo y descartó las presuntas intenciones que tienen de firmar al mexicano Carlos Vela para el presente torneo Clausura 2024 de la Liga MX; dejando como único gran contratación la del histórico delantero de la selección mexicana, Javier ‘Chicharito’ Hernández que fue presentado este sábado como su nuevo refuerzo.

Estas declaraciones las realizó el directivo del Rebaño Sagrado durante una entrevista ofrecida a TUDN, donde detalló que “por el momento” no tienen ningún deseo de hacerse con los servicios de Carlos Vela para reforzar la plantilla; a pesar de estas palabras no descartó que en algún futuro sí pueda ser contratado.

“Sé a qué fichaje te refieres, no es uno que estemos buscando (Vela), es un gran jugador, aquí es su casa, hemos estado en contacto en otros momentos, pero por el momento, el plantel está completo, por el momento celebramos un gran fichaje y no es necesario de momento”, expresó Vergara en sus declaraciones.

El directivo también fue cuestionado sobre la posible incorporación de futbolistas naturalizados mexicanos en Chivas; destacó que esto no ocurrirá en su gestión y que existe una larga tradición en el club de solo poder contar con jugadores mexicanos que se implantó bajo la presidencia de su difunto padre Jorge Vergara, la cual fue tomada con el resto de socios de la institución deportiva.

“Por lo menos en mi gestión, no va a ocurrir, no habrá naturalizados para Chivas, respetaremos los estatutos, parte del acuerdo para que los socios trajeran a mi padre como el nuevo dueño es que mi padre respetara los estatutos, lo que sí es que en los últimos años se ha abierto la posibilidad de más mexicanos en el mundo, hemos puesto atención para encontrar talento dondequiera que esté, vendrán mexicanos con una parte de su cultura diferente, para aportar al vestidor, pero no habrá naturalizados”, dijo.

Para finalizar, Amaury Vergara se mostró bastante contento con la llegada de Chicharito Hernández a las filas de la organización debido a que considera que sus conocimientos en el campo de juego serán vitales para el crecimiento de los demás futbolistas y así poder asegurar nuevamente su participación en la Liguilla y luchar por el título de campeón.

“Para mí, una de las mejores películas de Chivas, de las más grandes que han existido en el club, es un guión maravilloso, ha sido una gran lección y quizás enaltecer a los que nos han dado tanto, no puede haber una mejor historia para Chivas, el canterano que salió de casa para conquistar el mundo del fútbol y regresó para contarlo, esa película me tiene muy contento”, resaltó.

“Esta película tiene muchos años haciéndose, su abuelo, toda la relación que hubo con mi padre, lo importante que fue mi padre para él y viceversa, ayer hablaba con Javier y recordabamos, lo bonito de recordar y mi jefe estaba completamente convencido de que Javier iba a ser exitoso en el extranjero, nunca lo vi tan convencido como con Javier, lo marcó mucho, lo que pensábamos y en el club, Chicharito ha sido un gran ejemplo, a seguir, que termina culminándose como ejemplo y volver a casa”, concluyó.

