Maestra de NJ que tuvo relaciones sexuales con un joven evitó la cárcel por cartas de apoyo de otros estudiantes

Christine Knudsen, una ex maestra de Nueva Jersey que recientemente admitió haber tenido una relación sexual con un joven estudiante de 17 años de edad, se salvó de ir a la cárcel, en parte gracias a que sus antiguos alumnos enviaran cartas de apoyo al tribunal antes de su sentencia.

Knudsen, quien daba clases de artes gráficas en Fair Lawn High School, fue puesta bajo supervisión de libertad condicional de por vida y obligada a registrarse como delincuente sexual. No obstante, según el Bergen Record, no pasará un día tras las rejas si no viola los términos de la sentencia.

El fiscal adjunto Stephen Bollenbach explicó en el tribunal la semana pasada que cartas de apoyo de algunos de los antiguos alumnos de Knudsen fueron claves para esta setencia.

Al leer esas cartas, Bollenbach dijo que estaba claro que Knudsen tuvo un impacto positivo en la vida de algunos de sus estudiantes. Sin embargo, dijo que ella también violó la confianza mientras trabajaba como profesora de artes en Fair Lawn High School, al tener relaciones sexuales con un estudiante.

Relación técnicamente legal

Knudsen fue arrestada en 2021 por salir con el joven en 2017, y la relación duró aproximadamente un año. La ahora exmaestra conoció a la víctima cuando la estudiante se unió al club de teatro de la escuela, al que ella asesoraba.

Según el medio local, la relación era técnicamente legal porque la víctima tenía la edad de consentimiento, pero para la sentencia el estudiante fue considerado un niño.

“Los padres envían a sus hijos a la escuela todos los días, confiando en que estarán seguros bajo el cuidado de sus maestros”, dijo el miércoles la jueza del condado de Bergen, Nina Remson, según el Bergen Record. “Y existe una gran necesidad de disuadir no sólo a la señora Knudsen, sino a todos los ciudadanos de violaciones de la ley, especialmente en esta naturaleza que implica un abuso de confianza entre el maestro y el estudiante”.

Como consecuencia por el delito, a Knudsen se le prohíbe tener cualquier contacto con su víctima como parte de una sentencia suspendida de tres años vinculada a su relación sexual ilícita con el estudiante de 17 años.

El abogado de la exeducadora ante el tribunal la semana pasada culpó a múltiples problemas en su vida, incluido el abuso de sustancias, por la relación inapropiada.

“Creo que es justo decir por sus comentarios que si pudiera retroceder en el tiempo… le encantaría hacerlo”, dijo el abogado Michael DeMarco, según el Record. “Y lamentablemente sabemos que no se puede hacer eso. Y ella está aquí hoy por algo que sabía que estaba mal y quería detener, pero no pudo”.

