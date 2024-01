¿Qué hacer para renovar su seguro médico? NY State of Health lo ayuda

Las renovaciones ya están en marcha para los inscritos en Medicaid, Child Health Plus (CHPlus) y Essential Plan (EP). Usted recibirá un aviso cuando sea su turno de renovar. NY State of Health, el mercado de planes de salud del estado, está para ayudarlo.

Los inscritos en programas públicos no han tenido que renovar su seguro médico desde antes de la emergencia de salud pública (PHE) de COVID-19; sin embargo, las nuevas reglas federales requieren que el estado de Nueva York reinicie las renovaciones anuales para los inscritos en programas públicos. Si no renueva su inscripción a tiempo, corre el riesgo de tener una interrupción en su cobertura. NY State of Health le notificará por correo electrónico, mensaje de texto y/o correo postal cuando sea el momento de renovar el seguro para usted y/o los miembros de su familia.

Tenga en cuenta que no todo el mundo renovará su seguro al mismo tiempo. El momento de renovar se basa en la fecha de finalización de su inscripción. Por ejemplo, si su seguro finaliza en marzo, recibirá su aviso a principios de febrero y deberá actuar hasta finales de marzo. Para conocer la fecha de finalización de su inscripción, inicie sesión en su cuenta de NY State of Health, llame al Centro de servicio al cliente al 1-855-355-5777 o comuníquese con su asistente de inscripción si está trabajando con uno.

¿Qué debe hacer?

Preste mucha atención a todos los mensajes enviados por NY State of Health a través de correo electrónico, mensaje de texto o correo postal para que su renovación se realice sin problemas.

Asegúrese de que NY State of Health tenga su dirección postal, número de teléfono y dirección de correo electrónico actuales para que podamos comunicarnos con usted sobre su seguro médico. Algunos neoyorquinos están inscritos en Medicaid a través de su Departamento de Servicios Sociales local (LDSS) o la Administración de Recursos Humanos (HRA) de la ciudad de Nueva York; asegúrese de que tengan su información de contacto actualizada. Recibirá un paquete de renovación por correo y debe asegurarse de seguir las instrucciones proporcionadas antes de la fecha indicada. Si está inscrito a través de NY State of Health, su aviso detallará las diferentes formas de renovar, tal como iniciar sesión en su cuenta en nystateofhealth.ny.gov, hablar con un asistente de inscripción certificado o llamar al Centro de servicio al cliente al 1-855-355-5777 para verificar y actualizar su información.

Si sus ingresos han cambiado desde la última vez que renovó o se inscribió, deberá proveer esa información a NY State of Health para asegurarse de que aún sea elegible para el programa en el que está inscrito actualmente.

Para quienes necesitan hacer la transición a un Plan de Salud Calificado (Qualified Health Plan, QHP), los créditos fiscales federales mejorados (https://info.nystateofhealth.ny.gov/americanrescueplan) harán que la cobertura sea más asequible. La inscripción en NY State of Health permanecerá abierta para que cualquier persona que pierda su cobertura de Medicaid, Child Health Plus o Essential Plan durante el proceso de redeterminación pueda inscribirse en un Plan de Salud Calificado, si reúne los requisitos.

Los asistentes de inscripción certificados de NY State of Health están disponibles de forma gratuita, en su idioma preferido, para guiarlo a través del proceso de renovación. Puede encontrar uno cerca de usted a través del botón “Obtenga ayuda de inscripción” en la página principal de nuestro sitio web: nystateofhealth.ny.gov.

Ellos lo guiarán a través del proceso de renovación, le informarán si todavía es elegible para los programas en los que actualmente está inscrito, lo ayudarán a entender sus opciones al inscribirse en un nuevo plan si es necesario y determinarán la asistencia financiera disponible para reducir sus costos.

Toda la información es confidencial. Lo que usted le diga a NY State of Health y a sus representantes es privado. Los datos que usted proporcione para renovar o inscribirse en un plan de salud no se compartirán con nadie más y no se utilizarán para ningún otro propósito.

A la vez, el Centro de Servicio al Cliente de NY State of Health está listo para ayudarlo con 380 representantes bilingües que hablan español.

No olvide registrarse para recibir alertas de texto SMS/MMS de NY State of Health para no perderse actualizaciones importantes sobre seguros médicos, incluso cuándo es el momento de renovar su cobertura. Para suscribirse, envíe un mensaje de texto con INICIAR al 1-866-988-0327. Para recibir mensajes de texto en inglés, envíe START al mismo número.

NY State of Health ha recopilado información útil que responde a las inquietudes de los clientes en https://info.nystateofhealth.ny.gov/COVID-19-Changes.

NY State of Health ofrece una ventanilla única para comprar un plan de salud subsidiado y no subsidiado

Hay tres maneras de inscribirse en un plan de seguro de salud a través del Mercado:

1. Llame para recibir asistencia personalizada. Ud. puede encontrar esta ayuda en info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor.

2. Llame al Centro de Servicio al Cliente de NY State of Health al 1-855-355-5777.

3. Puede hacerlo en línea en NYStateOfHealth.ny.gov, y puede usar la función de chat en el sitio web para ayudar a completar su solicitud, disponible durante las horas del centro de servicio al cliente.