Un medicaid mejor para envejecientes indocumentados

Hasta fin del 2023, los inmigrantes indocumentados mayores de 65 años residentes en Nueva York que calificaban, sólo tenían derecho a recibir los servicios del programa Medicaid de Emergencia, o Emergency Medicaid. Pero desde el primer día de este año, NY State of Health, el organismo neoyorquino que proporciona acceso a diversos programas de salud, le ofrece a ese sector de la población una nueva opción de seguro médico llamado Medicaid Managed Care. Y, por supuesto, en la Hispanic Federation ya estamos ayudando a una parte de ese sector a obtener la nueva cobertura médica.

“Este nuevo seguro ofrece más prestaciones a los inmigrantes sin papeles de 65 años o más”, explica Liliana Melgar-Hoyos, Vicepresidenta de Operaciones de la Salud de la Hispanic Federation. “Por ejemplo, prestaciones preventivas y de atención primaria, como visitas médicas de rutina, ciertos exámenes y análisis de laboratorio y medicamentos de venta bajo receta”.

Para ser elegible, la o el inmigrante indocumentado de más de 65 años debe tener ingresos que no superen el mínimo requerido para obtener Medicaid, o que sean inferiores a 138% del umbral federal de pobreza, o federal poverty level.

“Eso equivale a 20,121 dólares por año para una persona, con recursos de un máximo de 30,182 dólares”, agrega Melgar-Hoyos. “Si hablamos de una familia de dos personas, son 27,214 dólares, con recursos máximos de 40,821 dólares”.

Nuestra Hispanic Federation ha estado ayudando a nuestra comunidad a inscribirse en diversos planes de salud desde 2010, cuando el entonces Presidente Barack Obama implementó ACA, o Acta de atención de la salud asequible. Y desde el primer día de este mes, ayuda a inmigrantes indocumentados mayores de 65 años a inscribirse en Medicaid Managed Care. Pero solamente a quienes ya estén registrados con el NY State of Health.

Quienes no estén asegurados y no dispongan ya de Medicaid de Emergencia, sólo pueden solicitar cobertura en el nuevo programa a través del Departamento de Servicios Sociales o de la Administración de Recursos Humanos de la Ciudad de Nueva York, y no por medio de NY State of Health.

Por otra parte, las personas pueden llamar a NY State of Health para pedir que no se las afilie a Medicaid Managed Care, pero manteniendo su participación en Emergency Medicaid. Para eso, pueden llamar al (855) 355-5777 y, si prefieren que les contesten en español, marcar el 2.

“En cualquier caso, y porque estos trámites pueden confundir a algunas personas, les invitamos a que nos llamen a la federación para que les demos orientación, aunque no sean elegibles para que les inscribamos. Por ejemplo, les podemos explicar a qué oficina del Estado o la Ciudad pueden consultar sobre sus casos”, termina diciendo Liliana Melgar-Hoyos.

Para hacerlo, o para inscribirse en Medicaid Managed Care, llamen a 1(833) 656-2626.

Y si necesitan más información sobre nuestra Hispanic Federation, pueden consultar aquí, o llamarnos al 866.HF.AYUDA u (866) 432-9832.

¡Celebren con nosotros el 34to aniversario de la Hispanic Federation, y hasta la próxima columna!

Frankie Miranda es el presidente de la Hispanic Federation