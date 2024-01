EE.UU. responderá a ataque con dron en Jordania que dejó a tres militares muertos

Estados Unidos aún no ha determinado como responderá al ataque con un dron en Jornadia que dejó a tres militares muertos.

Este lunes, las víctimas fueron identificadas por el Departamento de Defensa como el sargento William Rivers, de 46 años y de Carrollton, Georgia; el especialista Kennedy Sanders, de 24 y residente en Waycross, Georgia; y la especialista Breonna Moffett, de 23 y residente en Savannah, Georgia.

Los tres estaban asignados a la Compañía de Ingeniería 718, una unidad de reserva del Ejército con base en Fort Moore, Georgia.

El domingo, cuando se reportó el hecho, el trío se encontraba en una instalación de vivienda donde muchos soldados dormían.

Más de 40 personas en el lugar resultaron heridas, detalló Sabrina Singh, subsecretaria de prensa del Pentágono.

Ocho personas fueron trasladadas al Centro de Apoyo Diplomático de Bagdad. Tres de estos serían transportados al Centro Médico Regional Landstuhl Regional Medical Center para seguimiento. Los otros cinco se esperaba que regresaran a labores próximamente tras recibir tratamiento por heridas menores.

Confusión sobre si era o no un dron enemigo

Según la información que maneja la cadena CNN, el dron se acercó al puesto militar Tower 22 al mismo tiempo en que un dron estadounidense regresaba a la base, lo que retrasó la respuesta debido a la confusión de si era o no fuego enemigo.

Aparentemente, el dron siguió al avión no tripulado estadounidense mientras se acercaba a la base. Las autoridades desconocen si el movimiento fue intencional o no. Otro detalle revelado es que el dron enemigo voló bajo, lo que pudo facilitarle evadir las defensas aéreas de la base. Investigadores aún buscan determinar su punto de origen.

El incidente de esta semana implica una escalada entre EE.UU. y las fuerzas de la coalición y países en Oriente Medio, lo que ha generado preocupación sobre un conflicto mayor en la zona. Desde el viernes, las autoridades estadounidenses han reportado seis ataques. Otro de estos se registró la mañana del lunes e implicó múltiples cohetes en la Base de Patrullas Shaddadi.

Sospechan de grupos de milicias iraníes

Las autoridades creen que grupos de milicias apoyados por Irán están detrás del ataque.

John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, declaró este lunes a la referida cadena que sospechan que los responsables están respaldados por Kataib Hezbollah, que es uno de los principales grupos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

“Este es uno que tuvo consecuencias letales de maneras en que los previos (ataques) no tuvieron” expuso Kirby. “Pero eso no significa que el intento de los ataques previos no fueran letales, solo que fuimos capaces de derrotarlos”, indicó el funcionario.

Kirby no precisó sobre la manera en que responderá Estados Unidos.

“No hay duda de que habrá una respuesta, pero como hemos hecho en el pasado, se dará en el momento y la forma de nuestra elección. Haremos lo que tengamos que hacer”, declaró en otra entrevista con la cadena MSNBC.

Por su parte, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, manifestó su indignación y tristeza por las muertes de los tres soldados.

“Déjame empezar con la indignación y tristeza por la muerte de estos valientes soldados estadounidenses en Jordania, y por las otras tropas que resultaron heridas”, indicó Austin. “El presidente y yo no vamos a tolerar ataques a las fuerzas estadounidenses y nosotros tomaremos todas las acciones necesarias para defender a EE.UU. y sus tropas”, añadió.

