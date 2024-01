Entrevista a USDA: Estudiantes en Puerto Rico recibirán más fondos bajo “Summer EBT” que los de los estados

Nueva York – Unos 280,000 estudiantes en 851 escuelas de Puerto Rico se beneficiarán con $177 dólares para la compra de alimentos durante los meses de verano como parte de la aplicación en el territorio del programa “Summer EBT” (Verano EBT).

“Si el estudiante está participando en nuestros programas de alimentos regulares, va a poder, automáticamente, participar de Summer EBT, y eso automáticamente le va a dar el beneficio al 94% de los estudiantes en Puerto Rico”, indicó Carlos Ortiz Medina, director de la Oficina del Caribe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), en entrevista con El Diario de Nueva York.

Ortiz Medina explicó que los estudiantes que se benefician de comidas gratuitas o a precio reducido en las escuelas de Puerto Rico, automáticamente son elegibles para el programa permanente.

El portavoz añadió que, al momento, la isla trabaja en el plan para la implementación del programa durante los meses de verano.

“Cada estado va a buscar la manera de hacerlo (implementar el programa). Puerto Rico está trabajando ahora en el plan que al igual que los estados tiene que entregar. Verbalmente me han dicho que ellos van a trabajar a través de una página en internet, donde la familia que le interese entra a colocar la información base para ellos poder considerar la solicitud de esa familia”, señaló.

Summer EBT viene a ser una extensión permanente de “Pandemic-EBT”, aprobado inicialmente durante el periodo de la pandemia para garantizar que los niños cuenten con los alimentos nutritivos necesarios cuando no se encuentren en la escuela.

La iniciativa no sustituye el programa regular de verano que administra USDA a través del Servicio de Alimentos y Nutrición (FNS).

¿Cómo funciona Summer EBT?

Mediante el servicio tradicional, al que ahora se suma Summer EBT, USDA reembolsa a los operadores que sirven comidas y meriendas saludables gratuitas o a bajo costo a niños y adolescentes. Los alimentos son servidos en centros establecidos o a través de entregas o “grab-n-go” (agarre y lleve).

“Ahora mismo, los programas de verano en Estados Unidos tienen dos modalidades. Sigue la modalidad tradicional que es la modalidad de congregado, que es que los estados designan sitios con proveedores de servicio para poder dar de forma congregada servicio de alimentos que se sirven al momento para que los niños lo consuman. Pero ahora también está el modo ‘grab-n-go’ que se utiliza sobre todo en zonas rurales, donde hay dificultad para llegar a las escuelas, bajo el que el padre va o se la hace el ‘delivery’ de la comida para que el niño reciba su alimento. El niño puede ir a la escuela o puede recibir el ‘delivery’ de un ‘grab and go’ de alimentos”, abundó Ortiz Medina.

El Departamento de la Familia a través de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) es la entidad que encabeza los esfuerzos para la implementación de Summer EBT en coordinación con el Departamento de Educación.

Las agencias se guían por los datos de beneficiarios del PAN (Programa de Asistencia Nutricional), que es la versión limitada de asignación en bloque de SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria), para hacer el estimado de niños que serían elegibles a Summer EBT.

Más dinero en Puerto Rico bajo Summer EBT

En el caso de Puerto Rico, el monto por los tres meses será mayor que en los estados, o de $177 versus $120.

“Para abordar aún más la inseguridad alimentaria y proveer recursos más equitativos en localidades remotas, el FNS proveerá una cantidad mayor de beneficio a las familias de Puerto Rico en comparación con territorio continental a través del nuevo y permanente programa nutricional de verano para niños, conocido como “Transferencia de Beneficio Electrónico de Verano”. En el verano de 2024, las familias en Puerto Rico van a recibir $177 por menor elegible para los beneficios de Summer EBT para usarlos para la compra de alimentos. En comparación, la cantidad de beneficio por menor elegible en Estados Unidos es $120 este verano”, confirmó USDA en un comunicado enviado a El Diario este martes.

Los beneficios del programa funcionan similar a los del PAN y se agregarán a la tarjeta de transferencia electrónica (EBT) en la que la familia recibe mensualmente los fondos.

Ortiz Medina aclaró que no hay límite en la cantidad de niños por hogar.

“En cuanto al grupo familiar, la cantidad de niños que tenga, es irrelevante. Lo que es relevante es que los niños que tengan cualifiquen, que sean niños de edad escolar”, especificó.

“El programa Summer EBT entra a FNS como uno permanente, lo que significa que es recurrente. Y la manera en que trabaja es que un sistema de reembolso de dinero por bandeja servida. Así que en eso no hay límite. Cuando se reciben los informes se le hace el reembolso correspondiente al Departamento (de la familia). En cuanto a Summer EBT, Puerto Rico sometió un estimado cuando Puerto Rico nos envió la notificación de intención. Ellos sometieron un estimado junto al Departamento de Educación de cuántos niños cualifican. Con base en eso, saben la cantidad de dinero que van a requerir, y no hay un límite en eso. Es lo que ellos presupuesten, y cualquier niño que cualifique, va a recibir el beneficio”, continuó.

En los casos de estudiantes que podrían ser elegibles, pero no participan del programa de comedores escolares, Ortiz Medina precisó que las familias tendrían que someter una solicitud, y si se le aprueba el beneficio, se le emitiría una tarjeta EBT.

“Aquellos niños que no están en escuelas participando del programa (de comedores escolares) porque en Puerto Rico hay 37 autoridades escolares, la más grande es el Departamento de Educación…, para aquellas escuelas que no están en nuestros programas es que existe el proceso de certificación simplificado que cada estado va a trabajar para que esa familia someta esa solicitud y provean una información base que se le va a pedir y se considere si lo recibirán o no. Y si no están en el PAN, le emitan una tarjeta con ese fondo en específico (de Summer EBT)”, puntualizó.

El USDA informó en octubre pasado que 35 estados, cuatro naciones tribales y los cinco territorios, entre los que se encuentra Puerto Rico, participarán del programa permanente de Summer EBT a partir de este verano.

El programa servirá este año a cerca de 21 millones de niños e implicará un desembolso de $2,500 millones en beneficios para alimentos. “Esto es alrededor de 70% del total de la población de niños elegibles para Summer EBT. USDA espera que más estados y naciones tribales provean Summer EBT en 2025”, precisó el USDA en el comunicado de prensa en el que anunció el lanzamiento.

La expectativa de USDA es que todos los estados participen del programa en el 2025.

A preguntas de por qué no todos los estados están participando este año en el programa, el funcionario contestó: “Este programa vino para quedarse, no es que viene y desaparece, y no es por una situación de emergencia. Al ser permanente, los estados se tienen que sentar a establecer las regulaciones de los criterios de elegibilidad y hacer ese montaje para que el sistema esté en su sitio como debe ser…”.

En el caso de Puerto Rico, las agencias en la isla le notificaron a USDA que participarían.

“El programa de Verano EBT se le ofreció a todos los Estados Unidos y Puerto Rico envió el ‘Notice of Intended’ indicando que ‘yo (P.R.) voy a participar empezando este año. El Departamento de la Familia y Educación nos notificó que iban a participar del programa que USDA le está ofreciendo a todos los Estados Unidos”, agregó.

Una herramienta más contra el hambre infantil

Ortiz Medina anticipó que la implementación de Summer EBT en el territorio ayudará a reducir el problema del hambre infantil al sumarse a otros programas como el PAN, el Especial de alimentos suplementarios para Mujeres, Bebés y Niños (WIC) y Suplementario de Productos Básicos (CSFP).

“No se le niega una bandeja de alimento a un niño en el verano. Y si el niño no puede o la familia no puede, el hecho de que el padre pueda ir a buscar el alimento o que el proveedor de servicios haga el ‘delivery’, es otra opción para que el niño pueda ser alimentado en el verano; si a eso le añades ahora el Summer EBT que le da ese dinero extra al grupo familiar para que pueda comprar alimentos y asegurarse de estar en una mejor posición para tratar de cerrar esa brecha de hambre de los niños”, planteó.

“Nosotros siempre vamos a luchar contra esto. Siempre vamos a estar luchando contra la hambruna. La misión y el compromiso que nosotros tenemos en la agencia es precisamente ese, seguir trabajando en cerrar la brecha del hambre en los niños y también asegurándonos que tengan acceso a alimentos nutritivos. Añadir este programa ayuda a tener otra forma más para que el niño y su familia tengan acceso a alimentos”, consideró.

Summer EBT forma parte de las iniciativas de la Conferencia de la Casa Blanca sobre Hambre, Nutrición y Salud, que busca acabar con la hambruna y reducir las enfermedades relacionadas con la dieta para el 2023, así como las disparidades.

Como parte del “reto” de la conferencia, se aseguró la permanencia del programa para el verano.

No te pierdas la segunda parte de esta entrevista en la que abordamos la postura de USDA sobre una posible de transición del programa PAN a SNAP.

