Giselle Blondet le respondió contundentemente a Sofía Vergara cuando le hizo una pregunta incómoda

Durante la entrevista, Giselle Blondet y Sofía Vergara destacaron lo valioso que es representar a mujeres fuertes y empoderadas en la industria del entretenimiento. Ambas resaltaron la importancia de romper con los estereotipos de belleza y edad, y el papel crucial que desempeñan cuando son mayores en la sociedad.

Vergara, quien tiene 51 años, habló sobre cómo es interpretar a un personaje icónico como Griselda Blanco, una mujer que desafió todas las expectativas y se convirtió en una figura influyente en el mundo del narcotráfico. La actriz señaló que es un honor dar vida a alguien tan complejo y recordarle al público que la edad no define a una persona.

Blondet destacó que fue una entrevista realizada por la serie ‘Griselda’ que fue estrenada el jueves 25 de enero en Netflix. Además, la conductora de ‘La Mesa Caliente’ recalcó la edad de la colombiana y parece ser que no le gustó, por lo que le terminó preguntando a Giselle cuántos años tiene y de manera contundente le respondió: “60 y qué?”.

“Ay Sofía! Me haces reír con tus ocurrencias. Y a ustedes mil gracias por sus comentarios. Les mando muchos besos”, escribió Giselle en la publicación realizada en la red social de la camarita.

Esta conversación desafía a las personas a reconsiderar la forma en que se percibe la edad y a redefinir los estándares de belleza y éxito basados en la juventud. En lugar de ver los años como una limitación, se puede aprovechar como una ventaja y una fuente de inspiración y empoderamiento.

“Me encanta Sofía Vergara, pero no siempre tiene que ser sarcástica, Giselle Blondet es muy amable y no se merece la actitud de ella”, “Me parece un poco grosera la manera de responder, mirada la actitud”, “Las dos están más que divinas para la edad que tienen, ambas lucen décadas más jóvenes de lo que son”, “Sus respuestas no me gustan con sonrisa y todo, son groseras, no le lucen”, fueron algunas de las reacciones que se han registrado en el post.

