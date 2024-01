Gobernadora Hochul firma nueva medida para proteger a sobrevivientes de ataque sexual

La gobernadora Kathy Hochul firmó este martes la legislación ‘Violación es Violación” para modernizar la ley del estado de Nueva York para proteger a las sobrevivientes de violación y responsabilizar a los perpetradores de agresión sexual.

La legislación, S.3161/A.3340, actualiza la definición de violación en el código penal para garantizar que formas adicionales de conducta sexual forzada y no consensuada puedan ser procesadas como violación. Desde que asumió el cargo, la gobernadora Hochul ha dado prioridad al apoyo a los sobrevivientes, incluso mediante la firma de la Ley de Sobrevivientes Adultos, la implementación de nuevas protecciones para los sobrevivientes de violencia doméstica y la lucha contra la trata de personas.

“Estamos asegurando a los sobrevivientes que cuando entren a una estación de policía o se acerquen al estrado de los testigos, todo el peso de la ley estará detrás de ellos en el futuro”, manifestó en un comunicado la gobernadora Hochul. “La violación será tratada como el crimen horrible que es. Las voces han sido escuchadas y afirmamos que se hará justicia”, afirmó la funcionaria tras la histórica firma.

La legislación (S.3161/A.3340), también conocida como el proyecto de ley “Violación es Violación”, elimina el requisito de penetración de los estatutos sobre violación y también define la violación como contacto sexual vaginal, contacto sexual oral y contacto sexual anal. El estatuto existente excluía la violación oral y anal y exigía un estándar más alto para la violación vaginal. Al modernizar los estatutos sobre violación de Nueva York, esta legislación garantiza que todos los sobrevivientes estén protegidos de estos crímenes y que los infractores tendrán que rendir cuentas plenamente.

Medidas importantes

Además, la gobernadora Hochul ha tomado medidas importantes para proteger a las personas en la fuerza laboral del acoso y la agresión sexual. Lanzó una línea directa estatal sobre acoso sexual en el lugar de trabajo, firmó nuevas leyes para proteger a los empleados de la conducta sexual inapropiada en el lugar de trabajo y desarrolló una política modelo de acoso sexual para que la utilicen los empleadores.

“La violación es violación se convirtió en ley, enviando un mensaje a las sobrevivientes de que lo que sufrieron fue una violación y merece ser reconocida como tal. Esto es más que un cambio de terminología; Es un cambio profundo reconocer todo el espectro del dolor, afirmar la dignidad de cada sobreviviente y fomentar una reconciliación legal y social justa. Extiendo mi más profundo agradecimiento a Lydia Cuomo por su valentía en nombre de los sobrevivientes. Soportó lo inimaginable y ayudó a abrir el camino hacia la justicia para otros”, expresó la asambleísta Catalina Cruz. También me gustaría agradecer a mis colegas de la Asamblea y al presidente Carl Heastie por defender y aprobar esta legislación año tras año, especialmente a la patrocinadora original, la exasambleísta Aravella Simotas, por ver la injusticia que Lydia tuvo que soportar y luchar para corregirla”, agregó la funcionaria.

La Ley ‘Violación es Violación’ se inspiró en Lydia Cuomo, una sobreviviente, que fue brutalmente violada la mañana del 19 de agosto de 2011. Ella era una maestra de escuela primaria de 25 años y en su viaje matutino durante el primer día el oficial de policía ebrio Michael Peña, fuera de servicio, se acercó a ella y procedió a blandir su arma de fuego proporcionada por la policía para violarla. Peña fue acusado de violación, acto sexual criminal y conducta sexual predatoria.

Sin embargo, solo fue declarado culpable de los cargos menores porque el jurado no pudo ponerse de acuerdo sobre si Peña había penetrado vaginalmente a Cuomo. Los cargos de acto sexual criminal, por los que fue declarado culpable, incluían violarla oral y analmente. Según la ley actual, para establecer una violación es necesario demostrar que hubo penetración entre el pene y la vagina. La ley del estado de Nueva York no reconoció lo que ocurrió esa mañana como violación, destacando las deficiencias de los estatutos obsoletos y de género del estado. Inspirada por la valentía y la historia de la señora Cuomo, la exasambleísta Aravella Simotas presentó la Ley de Violación es Violación en 2012 y la defendió todos los años hasta que dejó la Asamblea en 2020.

“La ley me falló”

“Han pasado 15 años desde el momento en que fui brutalmente violada y la ley me falló. La definición de violación se negó a reconocer lo que me pasó como tal y permitió que mi agresor se marchara con una simple condena por agresión sexual durante el juicio. A lo largo de los años, cuando vi la aprobación de la ley “Violación es violación” 11 veces en la Asamblea pero no logró convertirse en ley, me sentí desesperada. Pero ahora, gracias al trabajo de Aravella Simotas, quien inició esta legislación y luchó por ella durante más de una década, y de la asambleísta Catalina Cruz, quien la llevó hasta la meta, finalmente se convirtió en ley”, mencionó Lydia Cuomo.

Principales puntos de la ley

Proporcionar fondos dedicados a las oficinas de los fiscales de distrito en las jurisdicciones GIVE para ampliar DV STAT, un modelo puesto a prueba por primera vez en Queens que apoya la recopilación de pruebas y la construcción de relaciones con las víctimas incluso antes de que se realice un arresto.

Proporcionar fondos a las jurisdicciones para implementar herramientas de evaluación de riesgos “gold standard” para centrarse en los perpetradores y víctimas de violencia doméstica de alto riesgo;

Proporcionar fondos dedicados a las jurisdicciones de GIVE para centrarse en los delincuentes de violencia doméstica, identificar a las personas de mayor riesgo e involucrarlos para reducir la reincidencia;

Proporcionar fondos para ampliar el programa de Supervisión contra la participación violenta (SAVE) para mejorar la seguridad pública entre las personas recientemente liberadas centrándose en la violencia doméstica;

Proporcionar fondos a las jurisdicciones locales que se asocian con los CAC para desarrollar la capacidad de recopilación de datos de las autoridades locales y trabajar con la Oficina Estatal para la Prevención de la Violencia Doméstica para revisar la capacidad estatal actual de intercambio de información de las fuerzas del orden con respecto a los informes de violencia doméstica. Nueva York modernizará el uso de los datos críticos disponibles al responder llamadas de servicio nacionales a través del Reporte de Incidentes Domésticos y expandir el uso del Sistema Nacional de Reporte de Incidentes, de manera que la información y los informes críticos y que potencialmente salvan vidas sean electrónicos, compartibles y de búsqueda en todo el estado;

Continuar con el compromiso de la Gobernadora de brindar a los sobrevivientes la ayuda financiera flexible y de emergencia que necesitan en su momento de crisis a través de microsubvenciones que se utilizarán para cubrir gastos en situaciones de emergencia.

Ayuda a víctimas

La línea directa contra la violencia doméstica y sexual del estado de Nueva York también está disponible para apoyo y defensa confidencial las 24 horas del día, los 7 días de la semana: 800-942-6906 (voz), 844-997-2121 (texto) y opdv.ny.gov (chat).