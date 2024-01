“Seré yo o será Kamala Harris”: Nikki Haley está segura de que habrá una presidenta en Estados Unidos

Nikki Haley, exembajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas y candidata a la nominación presidencial republicana, predijo con confianza una futura presidenta de Estados Unidos. Dijo que ella misma o Kamala Harris sería quien reclamaría este título histórico.

Describió esta perspectiva mientras hablaba, durante su aparición en The Hugh Hewitt Show, de las próximas elecciones presidenciales de noviembre, de lo que significaría en el ámbito político estadounidense que el país esté al mando de una mujer, señaló Efe.

“Seré yo o será Kamala Harris y no quiero una Kamala Harris como presidenta. Lo primero que debemos entender es que Trump no es capaz de ganar a Biden en una elección. Es un hecho”, dijo la exgobernadora de Carolina del Sur.

Haley desestimó que el exmandatario sea el favorito en las encuestas al señalar su mayor apoyo entre los votantes independientes. En las recientes primarias de New Hampshire, el magnate salió victorioso. Sin embargo, Haley lo superó entre el 44% de los votantes independientes, obteniendo el 58% del apoyo de ese grupo.

Además, en los caucus de Iowa celebrados el 15 de enero, que marcaron el inicio del proceso de primarias, el respaldo a Trump fue notablemente menor en las zonas suburbanas de altos ingresos. Esto sugiere un cambio en la dinámica de los votantes incluso dentro de las áreas donde el político dominaba anteriormente.

El presidente estadounidense Joe Biden junto con la primera dama Jill Biden y la vicepresidenta Kamala Harris en George Mason Universidad de Manassas, Virginia. Jim Lo Scalzo / EFE / EPA

“Miren Iowa. Miren Nuevo Hampshire. No gana entre los independientes. Nadie puede ganar unas elecciones generales si no tiene a los independientes. No gana entre las mujeres de los suburbios”, destacó la exembajadora.

La candidata señaló que Trump ha perdido a algunos republicanos descontentos y destacó que la mayoría de los estadounidenses (75%) rechaza la posibilidad de que en la contienda presidencial se enfrenten Donald Trump y el mandatario Joe Biden, quien espera repetir en la Casa Blanca.

Después de las primarias de New Hampshire, la exembajadora advirtió que una nominación de Trump conduciría a una victoria de Biden y una “presidencia de Kamala”.

Con el actual presidente a los 81 años y su predecesor a los 77, el factor edad es notable. Y ciudadanos estadounidenses han expresado su preocupación por la edad que tiene, principalmente, el demócrata porque no consideran que esté en capacidad de asumir otro periodo.

Trump y Haley competirán próximamente en las primarias de Carolina del Sur el 24 de febrero, el estado natal de la política. Antes de esto, las asambleas electorales de Nevada están programadas para el 8 del mismo mes, pero por la ausencia de la exgobernadora los 26 delegados del estado automáticamente irán para el expresidente.

Sigue leyendo:

• Nikki Haley atacó a Donald Trump por “sabotear” las negociaciones sobre migración en el Congreso

• Biden apela al voto afroamericano en Carolina del Sur mientras Trump y Haley intercambian insultos

• Nikki Haley cargó contra Donald Trump tras su condena de $83,3 millones de dólares por difamación