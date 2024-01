Instan a redoblar esfuerzos para lograr soluciones de vivienda reales en NY

La presión para que los legisladores estatales aprueben las iniciativas legislativas para lidiar contra la crisis de vivienda asequible que se quedaron en el tintero, comenzó poco antes de que se abra el nuevo periodo de sesiones en Albany.

El martes 30 de enero, más de 150 inmigrantes y miembros de Make the Road New York se tomaron los pasillos del Capitolio en Albany para instar a la gobernadora Kathy Hochul, a la líder de la mayoría del Senado estatal, Andrea Stewart-Cousins, y al presidente de la Asamblea, Carl Heastie, a redoblar los esfuerzos para lograr soluciones de vivienda reales a medida que la actual crisis y el desplazamiento crecen en todo el estado.

Durante el Día de Acción, los inmigrantes compartieron sus experiencias como inquilinos, víctimas de la discriminación en el acceso a la vivienda y residentes en albergues, entre otros, a la vez que participaron en más de una docena de reuniones de cabildeo con miembros del Senado y la Asamblea instándolos a apoyar la legislación descrita en la plataforma “Libertad para quedarse, libertad para prosperar” de Make the Road New York 2024.

La plataforma incluye soluciones de vivienda como protecciones contra el desalojo por Buena Causa y el Programa de Vales de Acceso a la Vivienda, aumentar los impuestos a los neoyorquinos más ricos para invertir en las comunidades, ampliar el acceso a la atención médica a todos los inmigrantes a través de Cobertura para Todos y aumentar el acceso al desempleo a través del Unemployment Bridge Program.

“Soy una estudiante de 11º grado que durante los últimos dos años he estado viviendo en un refugio con mi mamá. Todos los días veo lo duro que trabaja, pero aun así no es suficiente”, dijo la joven Isabel Ariza. No podemos encontrar un lugar para alquilar porque el alquiler es demasiado alto. Todos merecemos acceso a un hogar seguro y asequible sin temor a ser desplazados. Se deben aprobar protecciones de desalojo por buena causa en todo el estado y el Programa de vales de acceso a la vivienda; Estos proyectos de ley cambiarían la vida de millones de inquilinos en todo el estado, incluidos mi mamá y yo”.

Janitzia Lara, también miembro de Make the Road NY, aseveró ha tenido que enfrentar la discriminación a la hora de buscar una vivienda para alquilar.

“Después de ser despedida injustamente de mi trabajo, perdí mi departamento y me vi obligada a ingresar al sistema de refugios de la ciudad, donde he estado viviendo durante siete meses. He intentado alquilar un piso, pero me lo niegan porque soy mujer trans”, sostuvo Lara, agregando que casos como el de ella no son aislados, ya los miembros de comunidades trans y queer enfrentan tasas desproporcionadas de discriminación cuando buscan vivienda.

Apoyo de legisladores

Al grupo de activista se unieron varios funcionarios electos, entre los que se encontraban los senadores Jessica Ramos, Jabari Brisport, Julia Salazar, Gustavo Rivera, Brian Kavanagh y los asambleístas Jessica González-Rojas, Linda Rosenthal, Marcela Mitaynes y Phil Ramos.

“Nuestras leyes continúan poniendo a las familias trabajadoras en riesgo de desplazamiento, desempleo, falta de vivienda, enfermedades y cosas peores aún”, dijo la senadora estatal Julia Salazar, quien representa al Distrito 18 y quien es la principal patrocinadora del proyecto de ley de Buena Causa. “Es por eso que la necesidad de una legislación transformadora es tan apremiante, y la transformación en nombre de la democracia es de lo que se trata Freedom to Stay, Freedom to Thrive “.

Por su parte, la asambleísta Jessica González-Rojas expresó que durante demasiado tiempo las comunidades de inmigrantes han quedado atrás y abandonadas a pesar de ser las que mantuvieron a este estado en funcionamiento en el punto álgido de la pandemia de COVID-19.

“Si Nueva York va a presumir de tener la Estatua de la Libertad en nuestro puerto, debemos ganarnos ese faro y brindar a los inmigrantes neoyorquinos sus necesidades básicas, incluyendo vivienda, atención médica y acceso a servicios sociales”, indicó la legisladora, que representa al Distrito 34.