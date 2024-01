Jamie Dornan se refugió en una casa de campo tras el estreno de ‘Fifty Shades of Grey’

No todos los éxitos de taquilla son positivos. Para Jamie Dornan protagonizar la saga de ‘Fifty Shades of Grey’ significó un gran proceso que incluso lo hizo esconderse durante un tiempo.

La primera de las tres películas se estrenó en febrero de 2015, y como es común en las adaptaciones cinematográficas de libros esta no obtuvo buenos comentarios. Insulso, muchas de las críticas estaban dirigidas a sus protagonistas Jamie Dornan, quien interpretó a Christian Grey, y Dakota Johnson, que se encargó de darle vida a Anastasia Steele.

Recientemente Dornan dio una entrevista en el programa de radio británico ‘Desert Island Discs’ y aprovechó la oportunidad para hablar sobre cómo lo afectaron esos comentarios en su momento.

Explica que él y su esposa tuvieron que irse a una casa de campo alejada de todo, pues no podía manejar la presión y las malas críticas que recibió su personaje. Además, tenía un contrato que lo obligaba a hacer lo mismo en dos películas más.

Confiesa que Sam Taylor-Johnson, directora de la película, y su esposo Aaron Taylor-Johnson pusieron a su disposición una casa agradable y apartada del alboroto de las grandes ciudades. No dejó claro la ubicación de la propiedad durante la entrevista.

Tampoco habló ni dio detalles de cómo era la propiedad, pero se puede asumir que contaba con todas las comodidades necesarias para refugiarse.

“Simplemente nos cerramos al mundo por un tiempo y luego salimos por el otro lado”, dijo Dornan en ‘Desert Island Discs’. También explica que el impacto fue muy fuerte porque venía de haber recibido un nominación a los premios Bafta como Mejor Actor por su trabajo en la serie de televisión ‘The Fall’, incluso ganó dos Premios IFTA (Irish Film & Television Awards) por el mismo trabajo.

Aunque la vergüenza hizo que se escondiera durante un tiempo, Dornan no ha dejado de trabajar y de buscar que no solo se le recuerde por su interpretación del icónico personaje creado por E. L. James.

Mientras sigue trabajando también sigue sintiendo frustración, pues aún no ha logrado que se le desvincule de Christian Grey. “Muchas críticas dicen: ‘Es genial, pero no lo olvidemos, aquí es donde no fue genial’”, dijo.

Entre sus trabajos recientes más destacables está ‘Belfast’ (2021), film nominado al Oscar como Mejor Película y con la que obtuvo una nominación a los Golden Globes como Mejor Actor de Reparto.

