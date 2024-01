Un joven muerto dejó tiroteo en sótano de edificio en Nueva York

Brandon Nichols, joven de 21 años, murió baleado en el sótano de un edificio de apartamentos en Brooklyn (NYC) la madrugada de ayer.

Nichols recibió un disparo en el torso en un sótano en President St. cerca de Utica Ave. en el vecindario Crown Heights alrededor de las 2 a.m. del martes, reportó la policía de Nueva York.

Paramédicos lo llevaron rápidamente al Kings County Hospital, pero no pudieron salvarlo. El pistolero se dio a la fuga y no ha sido capturado. No está claro el motivo del crimen ni su posible vínculo con la víctima, quien vivía en East New York.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Los homicidios en la ciudad han disminuido 20% este año hasta el domingo 28, con 24 víctimas en comparación con 30 a esta misma época en 2023, acotó Daily News. Sin embargo, la semana pasada tres hombres murieron baleados en un lapso de pocas horas en calles de Brooklyn.

Días antes un hombre de 36 años murió tras ser baleado “por error” por su amigo afuera de una tienda de fumadores en Brooklyn a media mañana. Y el domingo 14 de enero, Richard Henderson fue fatalmente baleado al intervenir cuando vio a otros dos pasajeros discutiendo por tocar música demasiado alta en una estación del Metro en Brooklyn.