Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 1 al 7 de febrero

Últimos días de la ‘Restaurant Week’

Este domingo 4 de febrero concluye la temporada invernal de la Restaurant Week, el evento que brinda la oportunidad de disfrutar de almuerzos de dos platos y cenas de tres platos a precios fijos de $30, $45 y $60 en más de 600 restaurantes distribuidos en los cinco condados. Para acceder a la lista completa de restaurantes participantes y realizar reservas, se puede visitar nyctourism.com/restaurantweek. Además, es posible filtrar los restaurantes según la “ubicación”, “cocina”, “semanas participantes”, “tipos de comidas”, “accesibilidad”, entre otros criterios relevantes.

Foto: Catch Restaurants

Música en el Museo de Queens

En combinación con su exposición en solitario, ‘to reverberate tenderly‘ («reverberar con ternura»), la artista sonia louise davis tendrá a los músicos Rena Anakwe, Sarah Galdes y Sugar Vendil para improvisar con sus tres instrumentos de acero, o sounders, en la primera de sus dos actuaciones en el espacio de la galería del Museo de Queens, este sábado 3 de febrero. Los intérpretes utilizarán percusión, cuerda, voz y otras técnicas experimentales para responder al entorno multisensorial de la exposición y al mural a gran escala de davis, ‘score for Queens Museum (2023)’. Esta performance incluye un juego libre guiado en el que se invita a los visitantes a interactuar con los instrumentos de la galería. De 2:00 a 3:30 pm. Para más información: https://queensmuseum.org/event/performance-for-sounders.

Instalación de Sonia Louise Davis, ‘To Reverberate Tenderly’.Foto de Hai Zhang.

Los especiales del One World Observatory

El One World Observatory (OWO) de LEGENDS, ubicado en la cima del icónico One World Trade Center a 1,200 pies de altura, se está preparando para un año lleno de eventos con emocionantes nuevos programas. Por ejemplo, hasta este domingo 4 de febrero está ofreciendo descuentos de 2X1 en boletos; además, y a partir de este sábado, estará ofreciendo la Clase de Yoga más Alta del Mundo, en el espacio para eventos ASPIRE, ubicado en el piso 102. La plataforma de observación de Manhattan cuenta además con el restaurante ONE Dine, donde estarán brindando una cena especial durante el 14 de febrero, Día de San Valentín, que incluye la entrada, dos cócteles artesanales y una copa de bienvenida de prosecco, todo complementado por vistas de 360 grados de la ciudad y el área tri estatal desde el punto más alto del hemisferio occidental. Para más información, visite: https://www.oneworldobservatory.com.

Foto: One world Observatory

En Broadway: “Days of Wine and Roses”

Las actuaciones magistrales de Kelli O’Hara y Brian d’Arcy hacen de “Days of Wine and Roses” una cita obligada para los amantes de Broadway. Un tema muy oscuro y dramático, como es el alcoholismo, es la base del nuevo musical que estará en cartelera de manera limitada hasta el 28 de abril. La conmovedora pieza teatral muestra la vida de una pareja que se enamora en la Nueva York de los años 50 y luego de caer en las garras del alcohol, vive una larga lucha contra ellos mismos para mantener su relación y criar a su pequeña hija.

Adaptado de la película de 1962 y del telefilm original de 1958, la obra cuenta con un libreto del nominado al Tony Award, Craig Lucas, música y letras del ganador del Tony Award, Adam Guettel, dirección del nominado al Tony Award, Michael Greif y coreografía de Sergio Trujillo y Karla Puno García. En Studio 54 (254 W 54th St). Para más información y boletos, visite: DaysOfWineAndRosesBroadway.com.

Los actores Kelli O’Hara y Brian d’Arcy. Foto: Joan Marcus

Más del mito de El Dorado en la Americas Society

La Americas Society (680 Park Avenue) invita a visitar la segunda parte de ‘El Dorado: Myths of Gold’, una exhibición que presenta obras de más de cuarenta artistas que desafían, refuerzan y cuestionan la continuidad del mito en las Américas hasta el presente. Organizada en colaboración con la Fundación PROA en Buenos Aires, Argentina, y el Museo Amparo en Puebla, México, ‘El Dorado’, y curada por Aimé Iglesias Lukin, Tie Jojima y Edward J. Sullivan, la exposición ofrece nuevas interpretaciones e interrogantes sobre el mito desde una perspectiva hemisférica, involucrando a artistas de todo el continente y a lo largo de su historia. Abierta hasta el 18 de mayo. Para más información: https://www.as-coa.org.

Artista coclé desconocido. Panamá. Colgante de doble guerrero. Museo de Arte de Denver: Regalo de Frederick y Jan Mayer, 1996. /Americas Society

Entradas para el Festival Legado de Paco de Lucía

La ciudad de Nueva York rendirá homenaje al legendario guitarrista Paco de Lucía a través de un festival que se llevará a cabo del 20 al 24 de febrero, y esta semana arrancó la venta de las entradas. El Festival Legado de Paco de Lucía conmemorará el décimo aniversario del fallecimiento del influyente genio de Algeciras, cuyo impacto profundo ha resonado con innumerables músicos en todo el mundo, y contará con intérpretes de gran fama como Al Di Meola, Rubén Blades, Diego ‘El Cigala’, José Mercé, Carmen Linares, Rafael Riqueni, Niño Josele y Farruquito, entre muchos otros. La gran noche de inauguración será en el Carnegie Hall, el 20 de febrero, y marcará el comienzo de cinco días intensos en los que el compositor de “Solo Quiero Caminar” y “Entre Dos Aguas” será reconocido como una leyenda de la guitarra que trascendió los límites del flamenco para dejar un legado universal. Para información sobre boletos, visite:https://pacodelucialegacy.com.

Foto: Cortesía

“Paseos siniestros” en South Street Seaport

Durante todo el mes de febrero, el Museo del South Street Seaport presentará el ‘Sinister Secrets of the Seaport’, un recorrido a pie de 90 minutos que lleva a los participantes en un viaje sinuoso para desentrañar el pasado más oscuro del Distrito Histórico de South Street Seaport y el Bajo Manhattan. Creado con el apoyo del programa Walking Tour Incubator de la Alianza para el Downtown de Nueva York, la caminata narra los escandalosos, dudosos y siniestros relatos que acechan en las calles empedradas, edificios históricos y el frente de agua. A lo largo de este recorrido interactivo, el guía compartirá historias históricas arrancadas de los titulares de periódicos y publicaciones desde la década de 1790 hasta la de 1990. Estos relatos oscuros, presentados de manera entretenida y jovial, ofrecen una nueva perspectiva sobre la historia del área que ayudó a convertir a Nueva York en una metrópoli global. También podrás poner a prueba tu ‘Oído para el Crimen’ en un juego interactivo durante todo el recorrido. Para más información: https://southstreetseaportmuseum.org

Cortesía

Brunch con sabor guajiro en Son Cubano

El restaurante Son Cubano, ubicado en el pintoresco muelle de Port Imperial (40-4 Riverwalk Place, West New York, NJ) estrenará este domingo 4 de febrero un brunch afro-cubano denominado Guajira Brunch Sundays, que contará con música en vivo de la banda cubana de Nueva York, Conjunto Guantánamo. El evento semanal rendirá homenaje a las raíces cubanas del vecindario y a leyendas que vivieron allí, como Celia Cruz. La experiencia culinaria musical se complementa con las impresionantes vistas de Manhattan que ofrece el lugar y un menú fijo por $35, donde los comensales podrán seleccionar un plato principal y dos bebidas. Alternativamente, los clientes pueden optar por seleccionar del extenso menú de brunch a la carta. Conjunto Guantánamo se presentará de 1 a 4 pm todos los domingos y el brunch se servirá de 11 am a 3:30 pm. Para reservar, visite: https://soncubanonj.com.

La agrupación Conjunto Guantánamo. Cortesía

La agenda de eventos se publica todos los jueves.