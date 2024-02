Billy Joel lanza el tema “Turn the Lights Back On” tras 17 años sin estrenar nueva música

El famoso y reconocido cantante Billy Joel volvió a la escena musical tras 17 años sin estrenar música original. Su nueva canción, titulada “Turn the Lights Back On”, fue lanzada este jueves en las diferentes plataformas digitales.

Producida por Freddy Wexler, la canción es un mensaje afectuoso para los fieles seguidores que esperaron durante casi dos décadas por nuevo material del intérprete de “Piano Man”.

La colaboración en la composición de la canción incluye a Billy Joel, Freddy Wexler, el compositor británico Wayne Hector y Arthur Bacon. Juntos crearon una melodía cuya letra transmite un mensaje de nostalgia y amor perdido.

La última vez que el ícono del rock compartió nueva música fue en 2007, con las canciones “All My Life” y “Christmas in Fallujah”. Desde entonces, se mantuvo relativamente alejado del estudio, centrando su energía en otras expresiones creativas. Su último álbum, River of Dreams, data de 1993.

Cabe señalar que Billy Joel debutará “Turn the Lights Back On” en vivo durante la ceremonia de los premios Grammy 2024. Además, tiene planeado encabezar estadios de beisbol en todo Estados Unidos a lo largo del año, con Stevie Nicks, Sting y Rod Stewart como teloneros en varias paradas.