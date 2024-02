Caseros no pueden desalojar a inquilinos ni cambiar cerraduras en NYC sin una orden judicial

La crisis de vivienda cada vez está afectando a más neoyorquinos como Jonás Castaño, quien tras quedarse sin empleo a mediados del 2023, comenzó a “colgarse” con los pagos de la renta del apartamento en Corona, Queens, en el que vive con sus dos niños y su esposa desde hace 7 años. Pero en medio de su “mala racha”, hay una noticia que lo alivia un poco.

Cansado de no recibir completo, desde septiembre pasado, los $1,850 mensuales de arriendo, el dueño del apartamento del colombiano lo amenazó con “sacarle las cosas a la calle” y “cambiar las cerraduras” si no se va “por las buenas”, pues dinero para pagar no tiene, pero a principios de enero, el padre de familia comprendió una información que no conocía. Aunque admite que el momento por el que atraviesa es “muy incómodo y angustiante”, supo que según las leyes de la Gran Manzana, su casero no puede desalojarlo así nomás.

“Yo nunca tuve problemas con el pago del arriendo: ni siquiera me atrasé en la época de la pandemia, pero desde que me cayó la roya, no he podido levantar cabeza y el dueño del apartamento se la pasa amenazándome con desalojarme y que nos va a sacar a la fuerza, pero nos enteramos que hacer algo así aquí es ilegal”, comenta el extrabajador de limpieza, quien está recibiendo asesoría de una organización comunitaria.

Castaño se refiere a una información que la Unidad de Apoyo a los Arrendatarios junto a la Unidad de Participación Pública de la Administración Municipal han estado promoviendo ampliamente, justo en plena temporada de frío, y luego de conocerse que el año pasado se reportaron unos 12,000 desalojos en la Gran Manzana, 4,000 de ellos en El Bronx, ordenados por tribunales, y cientos de acciones ilegales por parte de caseros que no siguieron la ley y resolvieron el asunto sin procesos ordenados por la ley, dejando a familias enteras en la calle.

Dichas agencias, están adelantando campañas educativas en varios idiomas, entre ellos español, advirtiendo tanto a inquilinos como a caseros, que cada arrendatario tiene el derecho legal a permanecer en su residencia a menos que sea desalojado oficialmente mediante un proceso ordenado por el tribunal y no por orden o solicitud de un dueño.

“Es fundamental comprender que en la Ciudad de Nueva York cualquier desalojo debe ir precedido de una orden judicial, firmada por un juez y ejecutada por un alguacil o mariscal. Los inquilinos deben tener en cuenta que los desalojos verbales, cartas o avisos de los propietarios no constituyen órdenes legales de desalojo”, advierten las autoridades municipales, insistiendo en que los derechos son los mismos para todos los neoyorquinos y haya o no contratos de por medio. “Además, es ilegal que los propietarios corten servicios esenciales como calefacción, agua caliente o electricidad como medio para desalojar o castigar a los inquilinos. Es importante destacar que estas protecciones se aplican a todos los inquilinos, independientemente de su estatus migratorio o de si tienen un contrato de arrendamiento firmado”.

Y sobre qué hacer en caso de que un casero esté amenazando con realizar desalojos sin la orden de un juez, la Unidad de Apoyo a los Arrendatarios pide a los inquilinos que crean que han sido excluidos ilegalmente de sus hogares o que estén siendo desalojados de manera ilegal, llamar al 911 de inmediato para informar la situación a la policía. Asimismo, instan a educarse más sobre las opciones disponibles y servicios de apoyo, llamando al 311 y preguntando por la línea de ayuda para inquilinos, donde un especialista guiará a los afectados a través del proceso.

De acuerdo a las leyes neoyorquinas, los propietarios que quieran desalojar a inquilinos por falta de pago del alquiler, ocupación ilegal o violaciones del contrato de arrendamiento deben acudir al Tribunal de Vivienda, y levantar allí un caso para poder pelear por una orden de desalojo. Cualquier otra manera de sacar a alguien de su apartamento rentado es ilegal.

En medio de las labores de divulgación para que los inquilinos afectados con posibles desalojos sepan sus derechos, junto al Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda (HPD), la Unidad de Protección a Inquilinos ha distribuido información en 37 códigos postales de alto riesgo de desalojos ilegales, entre ellos el vecindario de East New York, en Brooklyn, considerado entre 2020 y 2023 uno de los 5 sitios con el mayor número de presentaciones judiciales de desalojos ilegales. Hasta mitad del 2022 en la Gran Manzana ya se habían denunciado más de 600 acciones arbitrarias para sacar a inquilinos de sus apartamentos.

“Es importante que los inquilinos sepan: independientemente de su estatus migratorio, independientemente de su primer idioma, independientemente del estado de su contrato de arrendamiento, cuando están aquí, son neoyorquinos y tienen derechos”, aseguró Adrienne Lever, directora ejecutiva de la Unidad de Participación Pública del Alcalde. “Es ilegal que el propietario le cierre la entrada a su apartamento, lo acose o le corte los servicios públicos para intentar obligarlo a salir de su apartamento. Si tiene preguntas sobre sus derechos, llame al 311 y solicite la Línea de ayuda para inquilinos de la Unidad de participación pública para hablar con uno de nuestros especialistas en inquilinos. Si actualmente no puede acceder a su casa, llame al 911 de inmediato para informar un bloqueo ilegal. Estamos aquí para ti. También hay más información disponible en nyc.gov/IllegalLockouts”.

Adolfo Carrión Jr., comisionado del HPD, advirtió que es importante que los inquilinos conozcan sus derechos de vivienda para ponerle freno a los desalojos ilegales, de los que acotó, que no solo son una violación de espacio sino una violación de derechos legales.

“En la ciudad de Nueva York, cada inquilino tiene el derecho y el privilegio de permanecer en su casa hasta que se siga el debido proceso y un juez ordene el desalojo”, dijo el funcionario de Vivienda. “Familiarícese con los recursos disponibles para usted antes de que los necesite. Llame al 311 para obtener la línea de ayuda para inquilinos, comuníquese con el tribunal de vivienda de su distrito, comuníquese con el HPD a través del 311 para informar cortes de servicios públicos o llame al 911 en caso de una emergencia. ¡Deja que la ley sea tu escudo, asegurando que tu hogar siga siendo eso, tu hogar!”.

La directora ejecutiva de Vivienda, Leila Bozorg, se sumó al llamado a que los inquilinos hagan valer sus derechos y no permitan desalojos ilegales, y aseguró que protegerlos es una necesidad absoluta en el actual entorno inmobiliario.

Advierten a inquilinos no permitir que sus caseros los desalojen sin orden judicial. Foto: Edwin Martínez

“Ampliar y coordinar este tipo de campaña sobre el terreno para educar a los inquilinos sobre sus derechos legales es parte de la visión del Gabinete de Protección de Inquilinos, y aplaudo a la Unidad de Participación Pública del Alcalde (PEU) y al HPD por estos esfuerzos recientes para mantener inquilinos en sus casas”, dijo la funcionaria.

Además de los más de 615 casos de desalojos ilegales residenciales reportados el año pasado en los primeros meses, ante el Tribunal de Vivienda, los alguaciles de la ciudad completaron aproximadamente 12,000 desalojos, cifra que se teme este 2024 aumente. En Brooklyn se realizaron 3,516 desalojos, 2,224 en Manhattan, 1,722 en Queens y 511 en Staten Island, aunque la cifra de solicitudes de desalojos por parte de caseros desde 2019 superan los 550,000 casos, según registros judiciales estatales. Desde 2017, más de 77.000 inquilinos han sido desalojados de sus viviendas en la Gran Manzana.

Los 5 códigos postales con mayor riesgo de desalojos ilegales actuales en NYC

10458: Belmont, en El Bronx

10457: en El Bronx

10453: Morris Heights, en El Bronx

11208: East New York, en Brooklyn

11233: Ocean Hill, en Brooklyn

Datos a tener en cuenta