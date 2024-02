Se suicida esposa de Bradley Thomas, productor de “Killers of the Flower Moon”

Isabelle Thomas, esposa Bradley Thomas, productor de la película “Killers of the Flower Moon”, se quitó la vida al saltar desde lo alto de un hotel en Los Ángeles, California, reportó el portal de noticias de entretenimiento TMZ, agregando que la mujer no dejó ninguna nota suicida.

Isabelle, de 39 años, madre de dos hijos junto con Bradley, de 58, con quien se casó en 2018, fue hallada sin vida el lunes en la zona de la alberca del hotel Angeleno.

El deceso de Isabelle se encuentra en investigación por parte de la policía de la ciudad.

Isabelle Thomas había sido vista recientemente acompañando a su marido en la temporada de premios que se llevan a cabo por estas fechas en Hollywood.

“Killers of the Flower Moon” está nominada a 10 premios Oscar, incluido el de Mejor Película, postulación que Thomas comparte con Martin Scorsese, Dan Friedkin y Daniel Lupi, los otros productores.