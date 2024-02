Inquilinos de edificio multifamiliar de Jackson Heights se unen para denunciar a su casero y exigir reparaciones inmediatas

Vivir en apartamentos de renta estabilizada por años, no significa que tengan que aguantar o soportar la negligencia de sus caseros cuando se niegan a mantener condiciones óptimas de unidades de vivienda y edificios, y deben cumplir con sus obligaciones como arrendadores.

Ese fue el mensaje claro que el jueves 1 de febrero mandaron decenas de inquilinos de un complejo de más de 100 apartamentos, localizado en el 89-04/14 de la 34 avenida, en Jackson Heights, Queens, quienes denunciaron que la compañía propietaria del edificio lleva años prometiendo reparaciones, mejoras y soluciones, al bastante largo rosario que quejas y problemas que a diario padecen los residentes, muchos de ellos adultos mayores quienes han vivido por décadas ahí.

Y es que la negligencia del casero ha sido tal, que según denuncian inquilinos como María del Carmen Cruz, quien vive en el edificio hace 39 años, además de daños básicos como ventanas rotas, áreas comunes descuidadas, actos de acoso y escaleras de incendios averiadas, hasta ratones y cucarachas andan paseándose como “Pedro por su casa”.

“Aquí tenemos un problema grandísimo. Este edificio ha sido negligente por los últimos 20 años. Yo vivo aquí hace casi 40 años y nunca me pintaron el apartamento. Se aprovechan porque la mayoría aquí somos personas de clases trabajadoras, mayores, latinos, inmigrantes y minorías”, gritó la molesta residente, quien además es líder de los inquilinos, durante una protesta que realizaron frente al edificio señalado.

“El casero nos ha abandonado y a veces lo que hacen después de que uno llama y llama al 311 es poner curitas donde se necesita una cirugía, porque el edificio se está viniendo abajo. Ojalá la Ciudad refuerce las medidas y les exija porque ya no aguantamos más”, agregó la arrendataria, quien en tono jocos describió la seriedad del problema en materia de plagas. “El sótano está siempre lleno de basura. Estamos en peligro y ratone sy cucarachas hay tantas, que si uno está cocinando y deja la olla dos minutos sola, ya vas a tener más carne de la que echaste con las cucarachas, y luego ellas y los ratones salen a ver televisión contigo. El edificio tienen más de 200 violaciones“.

En la manifestación, los inquilinos, quienes han sido apoyados por Communities Resist, agregaron que en octubre pasado, el propietario del edificio (DHK Property Three LLC, Michael Young Realty Inc) se comprometió en la corte a hacer las reparaciones al final del año, pero tres meses después, no solo no ha cumplido sino que sigue con tácticas dilatorias e ignorando a sus inquilinos.

Jack Hsia, licenciado en derecho y miembro de Skadden en Communities Resist, aseguró que décadas de desinversión han provocado el deterioro del edificio, a expensas de los inquilinos, quienes deben soportar las consecuencias.

“Los caseros de toda la ciudad de Nueva York frecuentemente tratan a los inquilinos y sus edificios como fuentes de ingresos, posponen el mantenimiento necesario y hacer reparaciones temporales baratas mientras amenazan a sus inquilinos con desalojo por quejarse ante la administración y el 311”, dijo el abogado.

La asociación de inquilinos del inmueble exige que además que terminar todas las reparaciones que ha hecho cada apartamento afectado, sin más demora, se atiendan las violaciones para garantizar la seguridad y se instalen rampas de accesibilidad en el frente de la propiedad, tal y como exige la ley.

Iñaki Herrera, organizador de inquilinos de la organización Asiático-Americanos por la Igualdad, aseguró que ningún residente debería ser sometido a condiciones de vida peligrosas e inhumanas como las que existen en el 89-04/14 de la 34 avenida y pidió que se meta en cintura a los propietarios del edificio para que no dilaten más en sus obligaciones.

“A medida que la crisis inmobiliaria de la ciudad de Nueva York empeora, debemos proteger cada uno de los apartamentos con alquiler regulado. Por eso estamos aquí hoy”, dijo el activista.

“Nuestros vecinos del 89-04 y 89-14 de la Avenida 34 no deberían tener que luchar con uñas y dientes para tener vivienda digna. Su arrendador, DHK Property Three LLC/Michael Lee Realty Inc., debe cumplir con las órdenes judiciales para hacer las reparaciones necesarias y garantizar que estos inquilinos tengan un lugar seguro para descansar por la noche y sin represalias”.

La asambleísta Jessica González-Rojas se sumó a la manifestación y exigió soluciones inmediatas.

“Ningún inquilino debería tener que soportar plagas de ratas, moho, techos con goteras y el continuo abandono que nuestros vecinos están experimentando. Mis electores tienen derecho a una vivienda digna y estable, y el propietario debe hacer su trabajo, cumplir con el tribunal y abordar estas condiciones de vida inseguras e inhumanas”, dijo la líder política de Queens.

La firma DHK Property Three LLC/Michael Lee Realty Inc. no se pronunció sobre las denuncias.