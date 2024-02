Mujer británica estuvo a punto de no cobrar millonario premio de lotería al pensar que se trataba de una estafa

Una mujer británica estuvo a punto de cometer el peor error de su vida, ya que estuvo a punto de no cobrar un millonario premio de lotería, y todo porque recibió la buena noticia en el momento menos oportuno.

Deborah Burgess, de 56 años, se encontraba en el hospital, recuperándose de una transfusión de sangre por anemia crónica, cuando recibió un correo electrónico en donde la felicitaban por haber obtenido un buen premio de lotería.

Un mes antes, Deborah había comprado un lote de tickets de lotería, pero dados sus problemas de salud, no tuvo oportunidad de ver los resultados del sorteo. Cuando por fin pudo tener acceso a sus mails, encontró varios correos de la Lotería en donde se le pedía revisar su cuenta, ya que había resultado ganadora de un importante premio.

En un inicio, la mujer pensó que se trataba de una estafa, ya que no podía creer que tuviera tanta suerte tras haber atravesado por una mala racha de salud.

“No juego a la Lotería Nacional todas las semanas, pero cuando lo hago compro billetes para un mes a través de mi cuenta en Internet… No compruebo mi cuenta con regularidad y estuve enferma durante un tiempo, incluso en el hospital. Después, me tomé unas vacaciones para recuperarme, así que pasaron meses hasta que revisé mi correo electrónico. Por fin pude ponerme al día después de unos meses difíciles y estaba revisando mis correos electrónicos en casa, había muchos después de no conectarme durante un tiempo”, comentó.

“Me di cuenta de que tenía uno de la Lotería Nacional con un recordatorio de que comprobara mi cuenta porque había ganado, así que lo comprobé con mi madre allí mismo”, agregó.

Fue entonces cuando realizó una llamada telefónica las oficinas de la Lotería, en donde le confirmaron que, efectivamente, había acertado a la combinación ganadora (2, 7, 17, 28, 31, 37) y por ende, había obtenido un premio equivalente a $1,2 millones de dólares.

Con su premio, Deborah planea tomarse unas vacaciones en Hawaii y hacer un par de arreglos en su casa.

