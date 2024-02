Miguel Bosé cuenta por qué no hablaba de sus preferencias sexuales

La homosexualidad de Miguel Bosé quedó públicamente al descubierto hace poco más de cinco años cuando se anunció su separación de Nacho Palau y ahora es el cantante quien revela las razones por las cuales nunca habló de esta relación.

En entrevista para la revista Shangay, el intérprete de “Si Tú No Vuelves” señaló que no creyó necesario exponer sus preferencias sexuales, pues mucha gente lo sabía bien por la ropa que utilizaba y ciertos ademanes que tenía.

“Hay veces que te preguntan por qué te tardaste tanto en hacerlo público y tal, Cada uno que se masque su chicle, porque yo ya tenía bastante con el mío. No creo que eso hubiera cambiado absolutamente nada”, dijo Miguel.

Para finalizar, el español dijo estar consciente de que hay ocasiones en las que la gente no se siente del todo cómoda destapando su vida privada debido a la gran presión social que existe y por culpa de los estereotipos.

Más confesiones de Bosé: “Casi cometo el error de casarme con una mujer “

Aunque su relación amorosa con Nacho Palau duró más de dos décadas, Miguel Bosé confiesa que durante su adolescencia se enamoró profundamente de una chica, al punto de estar a punto de llegar al altar.

Durante una proyección especial de la película “Tacones Lejanos”, cinta en la cual actuó, el cantante dio a conocer que la pareja con la que estuvo cuando era joven quería que se casaran y él por poco acepta, aunque no dio el nombre de la persona en cuestión.

“Tenía una novia estupenda con la que duré un buen tiempo de mi vida y hasta me quería casar pero no lo hice, casi cometo ese error. Lo que sí les puedo decir es que es la mejor cama que he tenido”, dijo Miguel.

Otra de las anécdotas que hicieron reír a los presentes en la proyección fue cuando dijo que conservaba las mismas piernas torneadas que poseía el personaje de la película de Pedro Almodóvar, pero que no podía bajarse los pantalones para comprobarlo.

Sigue Leyendo más de Miguel de Bosé aquí:

· Aseguran que Miguel Bosé se sometió a una delicada cirugía en la espalda

· Miguel Bosé y otros romances que han sonado en la vida de Pablo Alborán

· Detienen a 5 presuntos implicados en el robo que sufrió Miguel Bosé en la CDMX