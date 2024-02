Salvadoreños en Nueva York votan para reelegir a quien busca acabar con estigma de la Mara Salvatrucha

En los días finales de noviembre del 2023, en la Corte Federal del distrito este de Nueva York ubicada en Brooklyn, el salvadoreño Melvi Amador Ríos fue sentenciado por un juez a cadena perpetua por cargos de explotación y homicidio.

Habitante de condado de Queens, Amador Ríos, alias “Letal” y “Pinky”, líder de los Centrales Locos Salvatruchas (CLS) pertenece a La Mara Salvatrucha, también conocida como MS-13 (“una organización criminal transnacional”, según el Departamento de Justicia) es uno de los responsables de crear un estigma sobre ciudadanos de El Salvador fuera de su país, en especial a quienes vienen a los Estados Unidos buscando mejores oportunidades de vida.

“Es injusto que crean que todos somos maras”, reclama José Guardado quien vive en Nueva York desde hace más de 8 años y confiesa estar de acuerdo con el gobierno del polémico presidente Nayib Bukele. “Lo apoyamos todo el tiempo, gracias a Dios tenemos un presidente que está haciendo cambios positivos en el país, las cosas ya son diferentes ahora, sobre todo en el tema de la delincuencia; esperamos en Dios que él siempre siga”, susurra.

El domingo 4 de febrero 6 millones 200 mil salvadoreños adscritos al registro electoral van a elegir Presidente de la República, Diputados de la Asamblea Legislativa, del Parlamento Centroamericano e integrantes de los Concejos Municipales que gobernarán el pequeño país centroamericano en el siguiente lustro. Quienes viven fuera del país, en lugares como Nueva York, también van a poder emitir su voto.

Estas elecciones concentran la atención en la figura de quien gobierna al país desde 2018, Nayib Bukele quien, a sus 43 años, busca la reelección pese a que la constitución salvadoreña prohíbe esta figura: “No podrá ser candidato a Presidente de la República quien haya desempeñado ese cargo por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior”, dice el Artículo 152 del texto.

Aunque en diciembre del 2023, Bukele renunció para dejar como interina a su empleada Claudia Juana Rodríguez de Guevara y así salvar el requisito, nadie ha dejado de reconocerlo como el presidente pese a que, técnicamente, hoy no lo es. “El cargo de presidente es renunciable solamente por causa grave debidamente comprobada” dice otro artículo, el 156, que el Congreso salvadoreño decidió ignorar cuando aceptó su renuncia. Con una popularidad cercana al 90%, el control del Congreso y del poder judicial, la reelección de Bukele es un hecho y las elecciones parecen mero trámite.

Por lo pronto salvadoreños que viven en Nueva York lo apoyan sin dudar: “Es el único presidente patriota que se ha propuesto poner orden”, exclama Rafa García.

“Las veces que he regresado a El Salvador, he podido caminar por lugares donde antes no podía o comer en restaurantes al aire libre, hasta pienso regresar a vivir allá”, explica María Dorantes quien ya cuenta con la nacionalidad norteamericana.

“Yo salí huyendo hace 6 años de las pandillas y ahora apoyo con toda mi fe a ese señor (me señala una foto de Bukele que cuelga de una de las paredes del consulado) y espero que dure mucho tiempo” sentencia Gerardo N quien, como los anteriores, acudió al Consulado ubicado en la Calle 37 de Manhattan a realizar diversos trámites.

“Hay tres verdades indiscutibles cuando hablamos del gobierno de Bukele” apunta el escritor y periodista británico Ioan Grillo: “Su mano dura para meter gente a la cárcel sin procesos justos en ningún caso y su tremenda popularidad, la gente lo apoya mucho, aunque no nos guste, en El Salvador tiene el soporte de la mayoría”. Y por último dice este escritor radicado en la Ciudad de México que “Bukele ha resultado ser muy eficaz, pues le ha pegado mucho a las pandillas y aunque rechaza la agenda de los derechos humanos, ha logrado disminuir las cifras del crimen”.

“Cuando la gente habla de los derechos humanos de los criminales nadie toma en cuenta que ellos no respetaron los derechos humanos de la población”, responde José Guardado quien califica a Bukele como “el mejor presidente que hemos tenido”.

Salvadoreños votan en Nueva York

Desde el 6 de enero, quienes viven fuera de El Salvador pueden votar por internet en la página del Tribunal Supremo Electoral (tse.gob.sv) la asignada por el gobierno para las elecciones. Una vez ahí el interesado recibirá un número de folio al registrarse el cual debe ingresar ya en la página de votación junto al número de su Documento Único de Identidad DUI (que debe tener una dirección en el extranjero) para que se desplieguen los candidatos a puestos de elección. “Es muy sencillo, yo lo acabo de hacer hace media hora”, relató Guardado.

El domingo 4 de febrero, se abrirán además varias casillas electorales para que la gente pueda votar de manera presencial, sobre todo quienes viven en el extranjero pero que su DUI marca una dirección en el país centroamericano.

Según estimaciones oficiales, cerca de 2.6 millones de salvadoreños viven en situación regular en Estados Unidos, mientras más cerca de 300 mil se hallan indocumentados. Luego de California y Texas, Nueva York disputa con Washington DC, el puesto de tercer asentamiento con la más grande diáspora salvadoreña en Norteamérica luego de que ambos sitios rebasan por poco la cifra de 200 mil. En el más reciente lustro, en Nueva York se dio el fenómeno de que los salvadoreños se instalaran en Long Island al sureste del estado, en barrios como Brentwood y Garden City.

Una encuesta realizada en el 2022 por el Gobierno de El Salvador en colaboración con la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos (USAID) y el Banco Central de Reserva de El Salvador, arrojó que desde Estados Unidos se envían 7,500 millones de dólares de remesas que representan el 26.1% del Producto Interno Bruto salvadoreño.

Sin embargo, lo interesante es que las políticas de seguridad implementadas por Bukele y el desmantelamiento de las pandillas criminales, han acrecentado el deseo de salvadoreños de la diáspora para regresar a invertir en su país: Al menos 764 mil personas de esa nación viviendo en Estados Unidos tienen ese interés. Mientras que el 60.2% manifestaron su deseo de regresar a vivir a El Salvador en algún momento.

Gerardo N es uno de ellos: “Yo abandoné La Libertad, debido a que me querían reclutar esos muchachos (los maras)” pero ahora que el presidente Nayib Bukele “ha llegado a limpiar el país” es uno de los que ya planea regresar. Y aunque entre los motivos de retorno a El Salvador, mencionados en la encuesta los más frecuentes fueron la reunificación familiar, el deseo de retornar al país que identifican como su hogar y el retiro o pensión, todo va ligado a beneficios como un estilo de vida más tranquilo, mejoras en la seguridad y una mejor percepción del país.

El estilo Bukele y su propagación

“En la medida en que siga arrojando resultados, el estilo autoritario de Bukele se propagará” apuesta el escritor Ioan Grillo quien en la reciente década ha visitado El Salvador media docena de veces para testificar la evolución que ha tenido la violencia relacionada con grupos criminales.

“Vemos a otros gobernantes, como el de Ecuador, el presidente Daniel Noboa, quien maneja un discurso parecido a Bukele, habla a los pandilleros como “terroristas” se refiere a la violencia como un “conflicto armado interno” continua Grillo quien no duda que en dicho país de Sudamérica surgirá una copia de la mano dura que aplica el presidente salvadoreño.

Estilo que crecerá pese a que el reporte 2022 de Amnistía Internacional arrojó que en El Salvador y su “estado de emergencia” para enfrenar a las bandas criminales, “resultó en violaciones masivas de derechos humanos, debilitamiento del Estado de derecho, así como un continuo y grave deterioro del acceso a la información pública”.

El reporte da cuenta de las “más de 60 mil detenciones presuntamente arbitrarias” que no cumplieron con los requisitos legales puesto que “los arrestos se basaron en individuos que tenían tatuajes o antecedentes penales o que vivían en áreas controladas por pandillas”. Ahora El Salvador y no Estados Unidos es el país con la tasa de encarcelamiento más alta del mundo al tener a más del 1% de la población tras las rejas. Pero en 2016, antes de la llegada de Bukele la tasa de homicidios había aumentado a 104 por cada 100 mil personas, convirtiéndolo en ese momento en el país más violento sobre la Tierra.

Empero ese parece ser el dilema actual en este y otros países carcomidos por la violencia criminal: O se respetan los derechos humanos o se ataca sin miramientos a la delincuencia.

Por lo pronto Nayib Bukele subió recientemente a su muy activa cuenta de X (antes Twitter) una cifra que justifica su accionar: “Martes 23 de enero del 2024 0 homicidios en el país”.

De vencer de nueva cuenta en las elecciones del domingo 4 de febrero, estará de nueva cuenta tomando posesión del poder en los primeros días de junio.

Quiénes son los candidatos

Candidato Partido % Reciente encuesta

Nayib Bukele Nuevas Ideas 68%

Joel Sánchez ARENA 4.3%

Manuel Flores FMLN 2.8%

Votación presencial

Habrá 42 centros de votación en los Estados Unidos para salvadoreños en el exilio, 3 de ellos en Nueva York.

Brentwood (Long Island)

La Dolce Events (Main Room); 630 Pine Aire Drive, Bay Shore, NY 11706, Brentwood (Long Island), New York

Manhattan

Grand Hall; 438 Grand Street Manhattan, New York

Ideal Glass Studios (The Atrium); 9 W 8th Street, New York, NY 11001.