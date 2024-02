“Es un entrenador joven que está creciendo ante las dificultades”: Deco enalteció trabajo de Rafa Márquez

El mexicano Rafael Márquez recibió un voto de confianza por parte del Director Deportivo del Barcelona, el portugués Deco, en una entrevista para ‘La Vanguardia’.

Márquez es uno de los principales candidatos para sustituir a Xavi Hernández como técnico del equipo azulgrana al terminar esta temporada, el 30 de junio.

“De momento, no hemos hablado con ningún entrenador. Estamos asimilando la salida del míster. La decisión será el club. Las decisiones no son de una sola persona. El que venga tiene que seguir una línea de trabajo, difícilmente seremos un equipo que no quiera jugar bien, que no quiera tener el balón. Partiendo de esa idea, cada entrenador tiene sus características, pero el que venga tiene que tener ambición y hambre para hacer grandes cosas. Y saber a dónde viene”, contó Deco en la entrevista.

Y aclaró: “No sigo mucho el trabajo de (Thiago) Motta porque no está en un equipo italiano de los que suelo ver. A (Rafael) Márquez sí, porque está aquí. Es un entrenador joven que se está creciendo delante de las dificultades. Estar aquí le hará mejor entrenador“.

El exjugador asegura que la noticia de Xavi para dejar al Barça le cayó de sorpresa y, aunque entiende la frustración del técnico al no sentirse valorado en la institución, Deco asegura que en el club nunca se le exigieron títulos y que el ´hambre´ con la que aún cuenta para sumar un trofeo esta temporada, es exigencia simplemente del español.

“No me lo esperaba. Estoy en el día a día con él y llevábamos semanas planificando llegadas como la de Vitor Roque. O decidiendo si con la lesión de Balde teníamos acceso a fichar en invierno… Siempre se especula, pero nunca pensé en eso. Hablábamos de la próxima temporada, por eso se le renovó“, comienza Deco.

El ex jugador del equipo catalán, habló sobre el título de liga que consiguió Xavi el año pasado, así como la “exigencia” de campeonatos que había cuando Hernández llegó.

“Quiero aclarar que nunca se le pidió a este equipo que ganara, lo que se le pidió es competir porque cuando compites bien las opciones de ganar aumentan. Si me pregunta hoy, yo creo que LaLiga no está acabada. La victoria del sábado nos da algo de esperanza. Los próximos partidos antes del Nápoles serán importantes, para nosotros y para nuestros rivales. La etapa de Xavi aún no se ha acabado. Yo estoy contento cuando competimos como lo hicimos el sábado, con esa madurez. Lo saben Xavi y el presidente. Siempre les he dicho que si tenemos la suerte de tener la plantilla al completo podemos llegar lejos. Si vamos con todo somos un equipo importante”.

“Él ya se ha explicado mucho. Mi sensación es que la Liga que se ganó el año pasado no se valoró demasiado y se tenía que haber hecho. La afición la celebró, pero la Prensa y a nivel general le quitaron importancia. Y entiendo la exigencia, pero también entiendo la frustración de Xavi al no sentirse valorado. Vino en un momento importante en el que debió ponerle mucha valentía. Dio la cara por el club. A partir de ahí, cada uno sabe hasta qué punto le afectan las cosas y si está dispuesto a aguantar o no”, aseveró sobre Hernández.

La entrevista continuó cuando Deco fue cuestionado sobre el sucesor del español para la siguiente temporada y las opciones con las que contaban los blaugranas, así mismo, se le preguntó sobre el Barça de Pep Guardiola, a lo que Deco se refirió como “una gran mentira” pues cree que el actual técnico del Manchester City simplemente fue inteligente al saber mover las piezas con las que contaba en ese entonces.

“Se habla de una gran revolución que es una gran mentira. Nos fuimos Ronaldinho y yo, pero estaban Xavi, Iniesta, Busquets que subía, Yaya Touré, el mejor jugador africano, Messi, por supuesto, Samuel Eto’o… Fue inteligente y cuando llegó puso orden y su calidad como entrenador hasta construir el mejor equipo que he visto en mi vida. Y fue listo, supo no perder el tiempo en otras cosas”.

